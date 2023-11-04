冰雪奇緣、叮叮車、9m88都來了！ITF旅展打卡也瘋狂

2023 ITF台北國際旅展昨天開展首日買氣熱絡，老爺、福容、晶華、寒舍及凱撒等飯店都有多位百萬刷手現身，旅行團銷量也亮眼，雄獅旅遊首日便出現單筆百萬大單，可樂旅遊銷售業績恢復至疫情前的七成，推估今、明兩天的周末假日買氣將再創高峰。除了逛展，現場也有許多精彩體驗與好康，民眾別錯過。

其中，韓國館設置多種沉浸式體驗，除了美食，還可以體驗最流行的韓式拍貼機，讓你化身韓系歐巴歐膩，舞台活動有《JUMP》和《Doodle POP》2組表演團體帶來精采演出；日本館則有可愛的吉祥物，包含岩手縣的碗子兄弟、山陰山陽觀光推進協議會的島根貓、静岡縣的富士岡仔、東武鐵道的晴空塔妹妹、近鐵集團的阿倍野熊等；馬來西亞觀光局台北辦事處舉辦由馬六甲文化藝術團及創作才子陳威全帶來精彩表演。

今、明兩日每天下午兩點到兩點半，以及11月6日下午四點到四點半，則有吉祥物大遊行與見面會，大會舞台精彩節目也值一看，今有原民會帶來近百人大圍舞、瓜地馬拉傳統樂器馬林巴琴表演、日本熊本接待武將隊等文化藝術表演，9m88更將於下午4點現身華航攤位，可樂旅遊為推廣香港迪士尼全新魔雪奇緣世界也舉辦《冰雪奇緣》小小粉絲快閃應援，邀請22位小粉絲穿戴艾莎、安娜與雪寶服裝／飾品一起於可樂旅遊攤位快閃亮相。

交通部觀光署攜手台灣觀光遊樂區協會在2023ITF台北國際旅展共同打造「台灣好樂園館」，今年首度嘗試將樂園經典設施「旋轉木馬」搬進展館，館內消費即可搭乘體驗。還推出限量200份福袋，彙集各大樂園優惠券及周邊商品，加碼Apple Watch、住宿贈品券及樂園門票等超值好禮，再加上14家參展樂園業者最低3.6折起的超殺優惠。

香港旅遊發展局展場更是直接把叮叮車、老街區石階等經典香港意象場景搬到現場，民眾到現場可拍照打卡，感受香港魅力，現場也有多種行程優惠。

各家航空公司也推出展場限定優惠及滿額、體驗活動。星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊跨海參展，於現場上傳合影，就能抽星宇航空LOGO訂製籃球，在展期間在星宇航空單筆消費滿3萬元更能參加好禮抽獎，最高享星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等大獎。

華航全線享85折起優惠，包含跨年、寒假、過年及賞櫻等熱門時段，現場購票可參與扭蛋抽獎，最高大獎享區域來回機票乙張；長榮航空飛沖繩最低只要5,588元，歐美航線最低88折；國泰航空官網訂歐洲、紐澳、中東或南非等地機票可現享3,000元折扣。

ITF台北國際旅展官方網站：www.taipeiitf.org.tw