夏慕尼、THE WANG請吃龍蝦！平日用餐兩客就免費送

鐵板燒「夏慕尼」台南永華店改裝完成，全新店裝保留法式優雅元素，裝潢設計與燈光加入金色點綴，既現代又有明亮感。為感謝顧客支持，11/30前，平日到全台夏慕尼享用2客套餐，出示與同行者的合照，即贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。位於台中的頂級牛排THE WANG於11/30前、平日午間到店享用2客和牛套餐，也將送出每隻價值1,580元的奢華龍蝦。

夏慕尼是王品集團首個鐵板燒品牌，2005年至今已邁入第19年，品牌同時啟動多家門店「煥新」計畫，台南永華店完工開幕，今年內，台北忠孝東店、台南公園南店也將陸續以新裝亮相。

夏慕尼台南永華店慶祝新裝亮相，11/30前到店用餐，即加贈「王品瘋美食」點數3%，搭配原始的3%回饋，總共可達6%的回饋。11/30前，平日到全台夏慕尼享用2客套餐，出示與同行者任何一張合照(手機照片或實體照片皆可)即送價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。4人同行，消費4客套餐，出示合照，則贈2隻龍蝦，依此類推。

而王品集團頂級牛排「THE WANG」也將款待奢華龍蝦。即日起至11/30，平日午間到THE WANG任點兩客和牛套餐，包括外酥內嫩的最高級「日本A5和牛肋眼」或是優雅細膩鮮嫩多汁「澳洲M8和牛牛小排」，就送價值1,580元的龍蝦1隻。