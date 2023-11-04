BAO BAO ISSEY MIYAKE進駐101 季節款周末開賣手刀搶

換季意味著，衣櫃裡的衣物、配件、包款，都需要隨之換新，轉變色彩造型與情緒。日系經典包款BAO BAO ISSEY MIYAKE近日正式進駐台北101購物中心，以幾何形狀創造人見人愛魅力的BAO BAO ISSEY MIYAKE，除了季節新色，更將帶來聖誕系列，為分享、歡樂的冬日，提前暖身。

金屬光澤感的門面，一如BAO BAO ISSEY MIYAKE本身所散發的當代、都會與實驗性質，也由於這是BAO BAO ISSEY MIYAKE首次進駐台北101，全台唯一的「KURO」系列將成為店中的熱賣人氣系列，KURO也是日語的黑色、帶來專業的風格訴求，本季將包含小型包袋、斜肩包、後背包，讓不同產業領域的專業人士，都能找到屬於自己的命定包款。

使用霧面金屬感三角片、帶有形似金屬光澤質感的《BOSTON 奧拉方形》，則將有方形M手提包、方形S手提包與討喜可愛的波波零錢包，並推出迎合聖誕節日的卡其綠、酒紅和鐵灰等三色；此外經典的手提方包則有《LUCENT METALLIC 暮色透光》與BOSTON系列，全數則有暗夜綠、酒紅、星空銀與鐵灰四種顏色。

值得一提的是：季節限定的紫色款再有手提托特包與馬鞍側背包兩種設計，將從本周日、11月5日（日）開賣，可逕行前往BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101三樓，或電洽：0903-217127。