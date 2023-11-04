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BAO BAO ISSEY MIYAKE進駐101 季節款周末開賣手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過三角片重複組合而成的一系列BAO BAO ISSEY MIYAKE托特或手提包款，將隨色彩、三角片的光影反射，展現陰翳變化的層次之美。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
透過三角片重複組合而成的一系列BAO BAO ISSEY MIYAKE托特或手提包款，將隨色彩、三角片的光影反射，展現陰翳變化的層次之美。圖／Bao Bao Issey Miyake提供

換季意味著，衣櫃裡的衣物、配件、包款，都需要隨之換新，轉變色彩造型與情緒。日系經典包款BAO BAO ISSEY MIYAKE近日正式進駐台北101購物中心，以幾何形狀創造人見人愛魅力的BAO BAO ISSEY MIYAKE，除了季節新色，更將帶來聖誕系列，為分享、歡樂的冬日，提前暖身。

金屬光澤感的門面，一如BAO BAO ISSEY MIYAKE本身所散發的當代、都會與實驗性質，也由於這是BAO BAO ISSEY MIYAKE首次進駐台北101，全台唯一的「KURO」系列將成為店中的熱賣人氣系列，KURO也是日語的黑色、帶來專業的風格訴求，本季將包含小型包袋、斜肩包、後背包，讓不同產業領域的專業人士，都能找到屬於自己的命定包款。

使用霧面金屬感三角片、帶有形似金屬光澤質感的《BOSTON 奧拉方形》，則將有方形M手提包、方形S手提包與討喜可愛的波波零錢包，並推出迎合聖誕節日的卡其綠、酒紅和鐵灰等三色；此外經典的手提方包則有《LUCENT METALLIC 暮色透光》與BOSTON系列，全數則有暗夜綠、酒紅、星空銀與鐵灰四種顏色。

值得一提的是：季節限定的紫色款再有手提托特包與馬鞍側背包兩種設計，將從本周日、11月5日（日）開賣，可逕行前往BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101三樓，或電洽：0903-217127。

BAO BAO ISSEY MIYAKE近日正式進駐台北101，並以白色空間與帶有金屬光澤感的門面，散發都會、當代氛圍。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE近日正式進駐台北101，並以白色空間與帶有金屬光澤感的門面，散發都會、當代氛圍。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
奧拉啵啵零錢包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
奧拉啵啵零錢包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
星雲鋁金S鍊帶包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
星雲鋁金S鍊帶包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
季節款紫色托特包，24,600元，將從11月5日（日）起全新開賣。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
季節款紫色托特包，24,600元，將從11月5日（日）起全新開賣。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
暮色透光XS手拿包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供
暮色透光XS手拿包，價格店洽。圖／Bao Bao Issey Miyake提供

台北101 品牌

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