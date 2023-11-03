流落在外百年 英國愛丁堡大學今返還4台灣原住民族遺骨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還1870年代4具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走後，輾轉流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。圖/原民會提供
原民會偕牡丹社排灣族人赴英國愛丁堡大學進行「台灣原住民遺骨返還儀式」，該校正式歸還1870年代4具自牡丹戰亂地區遭日本軍人擅自取走後，輾轉流落至愛丁堡大學的祖先頭骨。圖/原民會提供

1847年牡丹社事件，台灣原住民族在石門古戰場據天險抵抗日軍入侵，12名戰死的排灣族勇士頭顱遭取走，其中4具輾轉收藏於英國愛丁堡大學，流落在外100多年，這4具遺骨將返還台灣故土。原民會說，這是台灣原住民族社會要求國際返還祖先遺骨的首例，深具歷史意義，也是原住民族轉型正義的重要里程碑。

英國愛丁堡大學於今（3)日上午11點 (台灣晚間7點）舉行台灣原住民遺骨返還儀式，由愛丁堡大學副校長Gavin McLachlan副校長代表簽署返還文件，正式移交該校收藏了100多年的原住民4具遺骨。

我方則由原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu率7名排灣族人參加儀式，並由牡丹鄉公所鄉長潘壯志代表牡丹鄉諸部落接受返還，同時在當地舉行排灣族傳統祭儀，迎回祖先遺骨。遺骨抵台後，將於6日暫時安置於台南國立台灣史前文化博物館，等候牡丹鄉各部落研商後續作為。

據文獻記載及調查，這4具愛丁堡大學收藏的台灣原住民遺骨，是1870年代由任職於日軍的美籍軍人James Wassson取得後，交予美籍醫師Stuart Eldridg，又輾轉交給出身愛丁堡的動物學家Dr. John Anderson，愛丁堡校長William Turner更曾在1907年發表遺骨研究，遺骨由愛丁堡大學保存至今。

原民會教文處副處長邱文隆Biung Takisvilainan說，依聯合國原住民族權利宣言，原住民族有權將遺骨送回原籍，且各國應設法讓原住民族取得國家持有的遺骨，並將其送回原籍；原民會主委夷將Icyang2021年11月代表族人致信向愛丁堡大學提出返還要求，2022年7月校方透過外交部駐英國台北代表處愛丁堡辦事處轉達同意返還。

Biung Takisvilainan說，透過2019年醫師兼作家陳耀昌爬梳文獻，發現這4具遺骨收藏於愛丁堡大學，目前尚未掌握其他遺落海外的先民遺骨，這次是台灣第一例的國際返還案，盼透過遺骸及文物歸還議題，提醒國際社會關注、尊重並落實原住民族的倫理價值及文化權利。

英國愛丁堡大學於今（3）日舉行台灣原住民遺骨返還儀式，我方由原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu率牡丹社排灣族人代表團參加並擔任見證，族人更在當地舉行傳統祭儀，迎回流離在外百年的祖先遺骨。圖/原民會提供
英國愛丁堡大學於今（3）日舉行台灣原住民遺骨返還儀式，我方由原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu率牡丹社排灣族人代表團參加並擔任見證，族人更在當地舉行傳統祭儀，迎回流離在外百年的祖先遺骨。圖/原民會提供

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