新飲品「限時3天買一送一」！TEA TOP挺國片再送電影票

秋天氣候乾燥，適合品嘗生津止渴、有助舒緩乾燥的酸飲，TEA TOP依此推出新品「仙楂108」，將仙楂搭配「108茶王」，風味微酸爽口。新品11月9日上市，南部地區門市限定，11月10日至11月12日可享新品買一送一優惠；11月20日至11月27日第二杯半價優惠。此外，TEA TOP為支持即將上映的國片「車頂上的玄天上帝」，同步推出集點免費送電影票活動。

「TEA TOP第一味」起源自台中，於南投名間鄉擁有自家茶園、茶廠、茶二指故事館，堅持使用最好的茶葉，從源頭開始嚴格把關。時值乾燥的秋季，TEA TOP第一味推出酸甜爽口的「仙楂108（45元）」，將生津的仙楂與自家茶園生產的招牌「108茶王」結合，不酸澀且爽口回甘，適合飯後解膩。

「TEA TOP第一味」有感於現任董事長楊國珍的名字，來自玄天上帝賜予，電影「車頂上的玄天上帝」對「TEA TOP第一味」來說更別具意義，因此推出一系列挺國片活動。

即日起至11月12日會員來店消費集點，集滿15點即可免費獲得電影票1張，數量有限，贈完為止；即日起至11月16日，於TEA TOP第一味官方FB及IG留言「TEATOP超挺國片」並分享貼文，即可抽電影票2張；11月13日至11月16日到店選購「Q凍竹香厚鮮奶」1杯即贈電影早烏優惠票1張，贈完為止；11月17日至11月30日只要憑「車頂上的玄天上帝」電影票根，至全台門市購買招牌「108茶王（北部價45元）」可享5元折抵。