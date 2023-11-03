Burberry佳節形象視覺 小鴨、萌犬遞傳歡樂童趣氛圍

季節的變化總是令人期待，雖然氣溫下降，但聚會、朋友的分享與友情，總讓人感覺到雀躍與溫馨。Burberry發表2023年Holiday形象視覺，由品牌新任創意總監Daniel Lee首度操刀，將小鴨、獵犬、英倫的騎士文化巧妙融合，既貴氣也童趣，令人購物欲大增、同時心頭暖暖。

在創意總監Daniel Lee上任並帶來大秀發表後，英倫玫瑰、新的品牌Logo、Burberry經典的戰馬騎士徽章EKD（Equestrian Knight Design）、詼諧的趣味性，已然成為Burberry全新的風格DNA。