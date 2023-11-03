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Burberry佳節形象視覺 小鴨、萌犬遞傳歡樂童趣氛圍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry 2023佳節是由品牌創意總監Daniel Lee主導，運用品牌的「騎士藍」入形象，營造年末的歡樂氣氛。圖／Burberry提供
Burberry 2023佳節是由品牌創意總監Daniel Lee主導，運用品牌的「騎士藍」入形象，營造年末的歡樂氣氛。圖／Burberry提供

季節的變化總是令人期待，雖然氣溫下降，但聚會、朋友的分享與友情，總讓人感覺到雀躍與溫馨。Burberry發表2023年Holiday形象視覺，由品牌新任創意總監Daniel Lee首度操刀，將小鴨、獵犬、英倫的騎士文化巧妙融合，既貴氣也童趣，令人購物欲大增、同時心頭暖暖。

在創意總監Daniel Lee上任並帶來大秀發表後，英倫玫瑰、新的品牌Logo、Burberry經典的戰馬騎士徽章EKD（Equestrian Knight Design）、詼諧的趣味性，已然成為Burberry全新的風格DNA。

在新發表的2023年Holiday形象視覺中，萌萌的幼犬忠心守護著主人的毛絨高跟鞋；三隻初生小鴨踩在印有藍色EKD的抱枕上，散發童心天真；一只金屬的騎士手套擱置在鋁箔盤上，並搭配Burberry的「騎士包」Knight Bag；Shield含羞草色羊皮迷你單肩包則隨意放置在鏡面的立體正方形上，映射出四周的格紋、金屬鍊條與金屬小碟，屬於派對的閃光、愉悅與時髦，似乎也將悄悄展開...

Burberry發表2023年Holiday形象視覺，將小鴨、獵犬與英倫騎士文化巧妙融合，令人心頭暖暖。圖／Burberry提供
Burberry發表2023年Holiday形象視覺，將小鴨、獵犬與英倫騎士文化巧妙融合，令人心頭暖暖。圖／Burberry提供
Burberry Shield黑色羊皮迷你單肩包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry Shield黑色羊皮迷你單肩包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry發表2023年Holiday形象視覺，將小鴨、獵犬與英倫騎士文化巧妙融合，令人心頭暖暖。圖／Burberry提供
Burberry發表2023年Holiday形象視覺，將小鴨、獵犬與英倫騎士文化巧妙融合，令人心頭暖暖。圖／Burberry提供
Burberry Knight小型藤蔓色毛絨皮革騎士包，11萬9,000元。圖／Burberry提供
Burberry Knight小型藤蔓色毛絨皮革騎士包，11萬9,000元。圖／Burberry提供
硫黃色毛絨羊皮玫瑰設計涼鞋，41,500元。圖／Burberry提供
硫黃色毛絨羊皮玫瑰設計涼鞋，41,500元。圖／Burberry提供
Burberry Shield薊花色羊皮迷你單肩包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry Shield薊花色羊皮迷你單肩包，69,000元。圖／Burberry提供

Burberry 總監

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