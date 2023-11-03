男神李棟旭帶你穿越百年歷史再認識Samsonite 經典設計、收藏級行李箱一次看！

對於旅人來說，最能彰顯個人特色與品味，莫過於是使用什麼行李裝備。因此全球行李袋包龍頭的Samsonite選在新加坡舉辦了「下一站Samsonite：穿越時光之旅」，並邀請品牌大使包括韓國男神李棟旭、台灣時尚名人KIWI李函等到場與會，一同領略品牌走過113個年頭所堅持精神以及經典設計、收藏級行李箱一次看！

即使無法親臨新加坡現場，身在台灣的你依舊能透過李棟旭的帥照，一同感受下一站Samsonite：穿越時光之旅特展的多種面向。此次展場由三個區域打造，並分別由陸、海、空概念呈現旅途會經歷的場景，穿過時光隧道，和品牌一同回顧旅行意義。不僅可看得到Samsonite自1910年來的傳承，深入了解這個百年品牌是如何從奢侈品、商務人士身分象徵，到成為不同旅客尋求時髦與功能兼具裝備的選擇。現場分別展示經典Streamlite手提箱、Silhouette旅行箱、Oyster旅行箱和四輪旅行箱，以及呼應60年代流行風潮的印花設計，或已成收藏級的Alexander McQueen聯名款都在其中。

男神李棟旭以品牌大使身份，現身新加坡的下一站Samsonite：穿越時光之旅。圖／Samsonite提供

除了經典款設計之外，展覽中還曝光了三款新品Evoa Z、SBL Major-Lite和New Streamlite款式行李箱。像是承襲經典暢銷款Evoa而誕生的Evoa Z透過吸睛外觀和新技術將旅行箱提升到新高度。SBL Major-Lite則是專為現代旅行者打造的款式，使用專利Curv®材質，輕韌且流線型設計和智能旅行解決方案重新定義了多功能裝備。而New Streamlite則是復刻1940年推出的老系列 Streamlite，展現品牌轉變和現代化融合。

男神李棟旭以品牌大使身份，現身新加坡的下一站Samsonite：穿越時光之旅。圖／Samsonite提供

男神李棟旭以品牌大使身份，現身新加坡的下一站Samsonite：穿越時光之旅。圖／Samsonite提供

男神李棟旭以品牌大使身份，現身新加坡的下一站Samsonite：穿越時光之旅。圖／Samsonite提供

「下一站Samsonite：穿越時光之旅」

下一站Samsonite：穿越時光之旅特展，對於行李箱而言不可或缺的滾輪系統，品牌也一同解構給參觀者了解。圖／Samsonite提供

下一站Samsonite：穿越時光之旅特展，分別展示經典Streamlite手提箱、Silhouette旅行箱、Oyster旅行箱和四輪旅行箱，以及呼應60年代流行風潮的印花設計等。圖／Samsonite提供

下一站Samsonite：穿越時光之旅特展，展示產品軟殼和內襯中使用回收材料，凸顯Samsonite與時俱進的環保觀念。圖／Samsonite提供

下一站Samsonite：穿越時光之旅特展，還曝光三款新品Evoa Z、SBL Major-Lite和New Streamlite款式行李箱。圖／Samsonite提供

下一站Samsonite：穿越時光之旅特展，參觀者可體驗分別由Roxkin™材料和Curv®材料製成的Attrix和C-lite的輕盈概念。圖／Samsonite提供