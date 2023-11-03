聽新聞
test
0:00 / 0:00
男神李棟旭帶你穿越百年歷史再認識Samsonite 經典設計、收藏級行李箱一次看！
對於旅人來說，最能彰顯個人特色與品味，莫過於是使用什麼行李裝備。因此全球行李袋包龍頭的Samsonite選在新加坡舉辦了「下一站Samsonite：穿越時光之旅」，並邀請品牌大使包括韓國男神李棟旭、台灣時尚名人KIWI李函等到場與會，一同領略品牌走過113個年頭所堅持精神以及經典設計、收藏級行李箱一次看！
即使無法親臨新加坡現場，身在台灣的你依舊能透過李棟旭的帥照，一同感受下一站Samsonite：穿越時光之旅特展的多種面向。此次展場由三個區域打造，並分別由陸、海、空概念呈現旅途會經歷的場景，穿過時光隧道，和品牌一同回顧旅行意義。不僅可看得到Samsonite自1910年來的傳承，深入了解這個百年品牌是如何從奢侈品、商務人士身分象徵，到成為不同旅客尋求時髦與功能兼具裝備的選擇。現場分別展示經典Streamlite手提箱、Silhouette旅行箱、Oyster旅行箱和四輪旅行箱，以及呼應60年代流行風潮的印花設計，或已成收藏級的Alexander McQueen聯名款都在其中。
除了經典款設計之外，展覽中還曝光了三款新品Evoa Z、SBL Major-Lite和New Streamlite款式行李箱。像是承襲經典暢銷款Evoa而誕生的Evoa Z透過吸睛外觀和新技術將旅行箱提升到新高度。SBL Major-Lite則是專為現代旅行者打造的款式，使用專利Curv®材質，輕韌且流線型設計和智能旅行解決方案重新定義了多功能裝備。而New Streamlite則是復刻1940年推出的老系列 Streamlite，展現品牌轉變和現代化融合。
「下一站Samsonite：穿越時光之旅」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言