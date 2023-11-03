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在「事業線」與睡衣之間？瑪麗亞凱莉辣秀珠寶曬輕奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Mariah Carey以傲人身材搭配上閃亮珠寶，令人目不轉睛、熱力四射。圖／翻攝自IG @ mariahcarey
Mariah Carey以傲人身材搭配上閃亮珠寶，令人目不轉睛、熱力四射。圖／翻攝自IG @ mariahcarey

雖然才邁入11月，但12月底聖誕節的歡樂已然在腦海中慢慢醞釀。每到聖誕節，除了交換禮物，腦海裡常會響起美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的經典名曲「All I Want For Christmas is You」，燃起溫暖、溫馨的歡樂情緒。

也是在近日，Mariah Carey在其官方Instagram帳號中發表了一系列與成衣品牌合作的形象視覺，無論是披著皮草披風、與狗狗一起親密合照，又或是穿上紅色的性感兩截式禮服，甚至其中一套換上大秀好身材的性感睡衣，都再度展現了甜美性感風格；其中最火辣的一套造型莫過於睡衣造型Look，只見畫面中似有白雪飛絮翻騰，而秀出一口白皙牙齒的Mariah Carey並以傲人身材搭配上閃亮珠寶，也令人目不轉睛、熱力四射。

原來這套珠寶出自法國高級珠寶品牌Boucheron的Serpent Bohème項鍊及耳環，原始設計從象徵野性、誘惑的靈蛇而來，並轉化為橢圓形的水滴形狀堆疊，簡約、並充滿幾何的造型之美。其中高級珠寶系列Serpent Bohème黃金項鍊鑲嵌鑽石，並可拆卸後轉化為胸針造型，另外Serpent Bohème系列吊墜耳環則以同樣設計手法，不過經典的橢圓形體呈現大小不一、垂直對稱式的設計，在Mariah Carey耳畔之際，纖細、搖擺，好像節日的情緒，也在擺盪之際，輕奢增溫。

Serpent Bohème系列吊墜耳環，黃金、鑲嵌鑽石，186萬元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列吊墜耳環，黃金、鑲嵌鑽石，186萬元。圖／Boucheron提供
Mariah Carey在其官方Instagram帳號中發表了一系列與成衣品牌合作的形象視覺，展現或甜美或性感的多變風格。圖／翻攝自IG @ mariahcarey
Mariah Carey在其官方Instagram帳號中發表了一系列與成衣品牌合作的形象視覺，展現或甜美或性感的多變風格。圖／翻攝自IG @ mariahcarey
高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，455萬元。圖／Boucheron提供
高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，455萬元。圖／Boucheron提供

珠寶 聖誕節

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