在「事業線」與睡衣之間？瑪麗亞凱莉辣秀珠寶曬輕奢

雖然才邁入11月,但12月底聖誕節的歡樂已然在腦海中慢慢醞釀。每到聖誕節,除了交換禮物,腦海裡常會響起美國流行樂天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的經典名曲「All I Want For Christmas is You」,燃起溫暖、溫馨的歡樂情緒。

也是在近日,Mariah Carey在其官方Instagram帳號中發表了一系列與成衣品牌合作的形象視覺,無論是披著皮草披風、與狗狗一起親密合照,又或是穿上紅色的性感兩截式禮服,甚至其中一套換上大秀好身材的性感睡衣,都再度展現了甜美性感風格;其中最火辣的一套造型莫過於睡衣造型Look,只見畫面中似有白雪飛絮翻騰,而秀出一口白皙牙齒的Mariah Carey並以傲人身材搭配上閃亮珠寶,也令人目不轉睛、熱力四射。