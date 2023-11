《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》台灣11.5開播

超熱門動畫神作《進擊的巨人 The Final Season 完結篇(後篇)》將於台灣時間 11 月 5 日播出,開播倒數 3 天原作作者諫山創老師對完結篇後篇的留言:「此外,這次因我的期望,稍微更改了最後的分鏡。還請務必看到最後。」更加引起眾多粉絲好奇,希望能在第一時間看到撥出,台灣也將於以下平台播出:MOD&Hami Video、MyVideo、巴哈姆特動畫瘋、 Friday影音、catchplay、KKTV、LineTV、愛奇藝、NETFLIX,喜愛《進擊的巨人》粉絲務必鎖定!

不僅如此,眾多播映平台因進擊的巨人完結篇,加碼推出抽獎活動回饋給喜愛進擊的巨人粉絲朋友, 11月5日至11月12日活動期間觀看Hami Video平台上的《進擊的巨人》系列作品兩集, 以及11月10至11月24日活動期間觀看MyVideo、LINE TV平台上的《進擊的巨人》系列作品兩集,就有機會獲得《進擊的巨人》限量週邊商品!更多詳細資訊務必關注播映平台!

而隨著《進擊的巨人 The Final Season完結篇(後篇)》即將播映,壓軸登場的【進擊的巨人 The final season 快閃店】也於即日起至12/10現身台中草悟道!現場設置四大拍照打卡點讓你拍好拍滿,從動畫《進擊的巨人 The Final Season完結篇》主視覺到一字排開、帥氣爆表的「立體機動裝置」,再到氣勢非凡的「九大巨人」拍照牆,讓人熱血完全沸騰!還有多款台中限定商品推出,從陪你入睡的調查兵團風格「睡衣」到有著自由之翼徽章的「藍牙耳機」及「內雕LED燈」,每個都在呼喊粉絲帶我回家!更令人興奮的是熱銷商品補貨到,斷貨許久的軍團披肩造型「空調毯」、兵長「等身抱枕」、機動裝置「造型杯」和超實用「飲料提袋」熱騰騰到貨,這次錯過就沒了!開店期間消費滿999元就送兵長和艾連圖像「紙膠帶」,只送不賣送完為止!

《進擊的巨人Tne Final Season》主題用餐空間在三創生活園區登場!讓你有得吃又有得拍照,餐廳推出了主餐、聖代、飲料等,餐點設計都與角色有所連結,讓進擊的巨人粉絲可以沉浸在其中,主題期間為即日起至12/7,點餐均隨贈特典。活動期間內,全店將以「The Final Season」視覺佈置空間,更推出 2 階段滿額好禮拼圖磁鐵、阿爾敏生日限定企劃,現場也將展售豐富週邊商品。

《進擊的巨人》動畫主題 Café 推出角色專屬餐點,包含主要角色艾連、里維、米卡莎、阿爾敏、萊納等人的特製餐點,例如講到莎夏就能聯想到的炸薯拼盤、約翰從小就愛吃的蛋包飯、漢吉為大家在野外料理的燉菜等等,此外,還有以作品情境為概念的聖代,以及 12 名角色專屬飲品,更在主餐、甜點、聖代都加上充滿回憶的精選劇照插卡。活動期間點餐即贈精美特典,包含點主餐送寫真卡、點甜點送 Q 版角色小卡、點聖代送 PP 紀念卡、點飲料送 PP 杯墊,全數均為對應贈送無隨機。

《進擊的巨人 The Final Season》推出超寫實「巨人胸像」立體造型悠遊卡!

台灣特別推出「巨人胸像」立體悠遊卡,共3款可選,每個高度都有10公分,採PVC材質設計,超寫實樣貌設計,呈現巨人降臨時的霸氣,嗶卡時雙眼透出震攝人心的光芒,極具收藏價值,內附鑰匙圈織帶,外出攜帶便利加倍,每組售價899元。相關商品資訊請洽詢 @XX Studio 粉絲團或XX Studio官網。