葛飾北齋名畫再現！聯名精品全球限量10件 唯美古典
古典名畫總是令人嚮往，而日本畫派中，浮世繪的葛飾北齋更是世界知名的名匠，甚至高度影響歐洲同時代的名畫家如梵谷。瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）近日再度以葛飾北齋的經典名作為靈感，以琺瑯工藝推出兩只Reverso Tribute Enamel限量表，唯美、別具收藏逸趣。
葛飾北齋的「諸国瀧廻り」系列，展現出畫家對當時全日本知名瀑布的描繪，全系列一共八張畫作，涵蓋美濃、相州（約為今日之神奈川縣）、和州（約為今日之奈良），其中「木曽路の奥 阿弥陀ヶ瀧」與「下野黒髪山 きりふりの滝」兩幅先前已曾為積家運用在Reverso腕表，本次的兩幅畫作則為「木曾海道小野瀑布（木曽海道小野ノ瀑布）」與「和州吉野義經馬洗瀑布（和州吉野義経馬洗瀧）」。
其中「木曾海道小野瀑布」展現了高聳瀑布飛流直下的強韌生命力，同時展現了北齋（與日本文化）「萬物有靈」的信念；「和州吉野義經馬洗瀑布」則描繪了傳說中源義經在流亡過程中，難得於深山中洗滌馬匹並小歇的片刻，山岩、瀑布流水、林蔭除了凸顯人物的渺小、風景的優美，也帶有某種離世脫俗的靜謐聯想。
由於浮世繪的色彩、表現形式相當複雜，積家的「珍稀工藝工作坊」（Métiers RaresTM Workshop）工匠們因而運用琺瑯微繪技法，以大明火琺瑯施以最少14層琺瑯，重現葛飾北齋畫作中的「ぼかし」（bokashi）技法；同時Reverso腕表再於琺瑯以外的第二面分別裝飾以手工雕刻的麥粒扭索飾紋與形扭索飾紋。白金表殼內的動力來源為822型手動上鏈機械機芯，全球各限量10只，訂價皆為362萬元。
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