葛飾北齋名畫再現！聯名精品全球限量10件 唯美古典

古典名畫總是令人嚮往，而日本畫派中，浮世繪的葛飾北齋更是世界知名的名匠，甚至高度影響歐洲同時代的名畫家如梵谷。瑞士高級鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）近日再度以葛飾北齋的經典名作為靈感，以琺瑯工藝推出兩只Reverso Tribute Enamel限量表，唯美、別具收藏逸趣。

葛飾北齋的「諸国瀧廻り」系列，展現出畫家對當時全日本知名瀑布的描繪，全系列一共八張畫作，涵蓋美濃、相州（約為今日之神奈川縣）、和州（約為今日之奈良），其中「木曽路の奥 阿弥陀ヶ瀧」與「下野黒髪山 きりふりの滝」兩幅先前已曾為積家運用在Reverso腕表，本次的兩幅畫作則為「木曾海道小野瀑布（木曽海道小野ノ瀑布）」與「和州吉野義經馬洗瀑布（和州吉野義経馬洗瀧）」。

其中「木曾海道小野瀑布」展現了高聳瀑布飛流直下的強韌生命力，同時展現了北齋（與日本文化）「萬物有靈」的信念；「和州吉野義經馬洗瀑布」則描繪了傳說中源義經在流亡過程中，難得於深山中洗滌馬匹並小歇的片刻，山岩、瀑布流水、林蔭除了凸顯人物的渺小、風景的優美，也帶有某種離世脫俗的靜謐聯想。