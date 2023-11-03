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音樂振奮心情！Aesop音韻悠揚禮盒每款搭配一首創作曲

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop季節禮盒「寓言曲調」／1,850元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「寓言曲調」／1,850元。圖／Aesop提供

不僅僅是保養，更是讓心情振奮，讓生活更有質感。擅長強調五感體驗的Aesop，推出季節年度禮盒「音韻悠揚Resonant Gestures」，靈感來自聲響的傳遞，代表著音樂能夠帶來幸福感。最特別的是，每款禮盒都附上一首，現居巴黎音樂家Kiala Ogawa的創作，共有五款禮盒，設計上採用不同波紋，也呼應著五首創作音樂，讓身心靈全面療癒與放鬆。

Aesop向來認為，聲音是最適合的體驗，推出的聲波計畫中，包括有多元的聲音實驗作品，還有精選音樂播放清單、混音帶、Podcast節目「未來寓言」等，此次將季節禮盒，結合聲音，創作出5款禮盒結合的創作曲，音樂將融合童年的音樂記憶、靈魂爵士樂、非洲節奏與日本放克，音樂能夠舒緩人心。

整體概念也延伸至店鋪，再生紙禮盒上印著音景圖像，成為設計裝置，店內音樂也搭配獨特的播放清單，讓體驗更為完美。

五款禮盒，也有不同靈感。「心旋和聲 Heartful Harmonies」含有尊尚芳香手部清潔露、廁後點滴與伊斯特洛斯芳香室內噴霧，讓室內空間充滿美好的香氛體驗；「詩意旋律 Majestic Melodies」著重在雙手與身體肌膚，包括賦活芳香手部清潔露與護手霜、滋潤芳香身體乳霜與天竺葵身體潔膚露，最能提振精神．

「慷慨節奏Rousing Rhythms」呼應著白天與夜晚，天竺葵身體潔膚露、身體乳霜與身體去角質露，帶來全身的完美體驗；「諧美聲部 Tuneful Textures」適合旅遊使用，包括賦活芳香手部清潔露、護手霜與手部乾洗清潔露；「寓言曲調Fabulous Forms」同樣適合外出，共有三款方便攜帶產品，包括賦活芳香護手霜、天竺葵身體潔膚露與雪松橙香護唇膏。

Aesop季節禮盒「慷慨節奏」／2,400元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「慷慨節奏」／2,400元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「詩意旋律」／3,400元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「詩意旋律」／3,400元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「諧美聲部」／2,250元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「諧美聲部」／2,250元。圖／Aesop提供
Aesop推出季節年度禮盒「音韻悠揚Resonant Gestures」，以音樂為主題。圖／Aesop提供
Aesop推出季節年度禮盒「音韻悠揚Resonant Gestures」，以音樂為主題。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「心旋和聲」／2,900元。圖／Aesop提供
Aesop季節禮盒「心旋和聲」／2,900元。圖／Aesop提供

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