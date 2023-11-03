開吃！全家便利商店起司季推PABLO聯名「咖啡起司歐蕾霜淇淋」　還有多款鹹甜美食

氣溫逐漸下降，需要濃郁系美食度過食慾之秋，全家便利商店起司季集結線上、線下共逾百款起司美食，即日起療癒登場，並以「向世界Say CHEESE」為主題，將來自歐洲、美國及日本等10種起司入料，陸續推出20款新品，橫跨鹹食、烘焙、甜點、冰品等多種品類，首推由「全家」鮮食最強明星品牌Fami!ce攜手起司甜點名店PABLO、11月5日正式推出「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，快衝一波開吃！

根據「全家」銷售觀察，起司口味香氣濃郁、鹹甜百搭，是最受到消費者喜愛的風味之一，尤其隨著天氣逐漸轉涼，更令人想透過品嘗起司奶香風味來獲得溫暖療癒，起司類商品為店舖銷售常勝軍，甚至有多款起司入料鮮食成為破億暢銷商品，像是香濃雙重起司海陸焗飯、法式蕈菇起司雞排大口飯糰等。

「全家」起司季蒐羅荷蘭、義大利、美國、日本等10種來自世界各地的起司，推出20款鹹食、烘焙、甜點、冰品，帶來精彩的起司饗宴，其中社群討論聲量霸主「Fami!ce全家霜淇淋」、人氣甜點「PABLO」雙品牌聯名的「咖啡起司歐蕾霜淇淋」將於11月5日正式上市，嚴選咖啡萃取液與乳酪調製而成，入口感受到濃郁起司香，尾韻則有咖啡香氣留存口中，恰到好處的平衡風味值得嘗鮮；雙口味更可搭配獲得世界品質評鑑大賞的小農牛奶，讓整體口味更濃香、不膩口，還有吸睛黑色餅皮兼具味覺與視覺享受，預估將再帶動社群拍照打卡效應。

「咖啡起司歐蕾霜淇淋」11月5日至11月11日可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；11月5日至11月7日會員APP「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋5支168元（每會員限購2組、兌換期限至2024年5月31日）。另有PABLO聯名「起司乳酪蛋糕」、「黃金托斯卡尼」、「蜜桃乳酪小丹麥」與「乳酪餐包」等眾多品項陸續推出。

「全家」minimore即日起陸續推出多款甜點新品，首推超可愛「起司小泡芙」，奶油起司卡士達結合起司風味泡芙皮，忍不住一口接一口；「藍莓乳酪千層蛋糕」以香濃乳酪內餡搭配藍莓醬，層次豐富又美味；另有「方度乳酪蛋糕」、「北海道乳酪戚風杯」及「半熟起司塔」等。

鹹食類首推「多重起司貝果堡」，以超暢銷三重起司貝果堡改版升級，使用帕瑪森起司絲於貝果麵包表面，增加多層次口感與香濃風味，適合早餐享用；另有「墨式肉醬起司捲」，以微辣墨西哥肉醬佐以起司，滑順起司可平衡肉醬辣度，口口牽絲超開胃。