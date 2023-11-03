長榮航空推會員專機 與Hello Kitty派對機同遊日本松山

長榮航空「無限萬哩遊－會員獨享專機」今天自桃園機場啟航，此為國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示，為感謝會員長期的支持，只開放給無限萬哩遊的會員，並以優惠的哩程數兌換酬賓機票，全數機票不另外對外銷售，適逢Hello Kitty 50周年，安排Hello Kitty派對機執飛同遊日本松山。

長榮航空表示，此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50周年，安排Hello Kitty派對機執飛，與所有會員同遊日本松山。此外，長榮航空也打造了充滿歡樂氛圍的候機室，設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板，陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品。

長榮航空指出，搭乘此會員專機的乘客可享有「派對機大禮包」，包括所有彩繪機的撲克牌、明信片、彩繪機專屬桌巾、餐包環以及跟空服員同款的三麗鷗明星家族的可愛娃娃胸針，還有長榮航空嚴選米果等好禮。此外，這次也設計「Show Your Hello Kitty」活動，只要搭機時穿戴與彩繪機主題相關的服飾或配件，就可以獲得LOGO商品。