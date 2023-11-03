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長榮航空推會員專機 與Hello Kitty派對機同遊日本松山

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空推出「會員獨享專機」，獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板。圖／長榮航空提供
長榮航空推出「會員獨享專機」，獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板。圖／長榮航空提供

長榮航空「無限萬哩遊－會員獨享專機」今天自桃園機場啟航，此為國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示，為感謝會員長期的支持，只開放給無限萬哩遊的會員，並以優惠的哩程數兌換酬賓機票，全數機票不另外對外銷售，適逢Hello Kitty 50周年，安排Hello Kitty派對機執飛同遊日本松山。

長榮航空表示，此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50周年，安排Hello Kitty派對機執飛，與所有會員同遊日本松山。此外，長榮航空也打造了充滿歡樂氛圍的候機室，設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板，陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品。

長榮航空指出，搭乘此會員專機的乘客可享有「派對機大禮包」，包括所有彩繪機的撲克牌、明信片、彩繪機專屬桌巾、餐包環以及跟空服員同款的三麗鷗明星家族的可愛娃娃胸針，還有長榮航空嚴選米果等好禮。此外，這次也設計「Show Your Hello Kitty」活動，只要搭機時穿戴與彩繪機主題相關的服飾或配件，就可以獲得LOGO商品。

長榮航空表示，搭乘此專機的會員還可再享限定抽好「哩」活動，只要11月3日至17日在長榮航空官方臉書粉絲頁的「會員獨享專機」貼文下方留言，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加抽獎，包括最大獎3萬2000哩、二獎2萬哩、三獎1萬哩等多個獎項。

長榮航空為搭乘「無限萬哩遊－會員獨享專機」的旅客準備「派對機大禮包」。圖／長榮航空提供
長榮航空為搭乘「無限萬哩遊－會員獨享專機」的旅客準備「派對機大禮包」。圖／長榮航空提供

長榮 Hello Kitty 專機

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