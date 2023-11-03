16.8萬打破奢華天花板！頂級熨斗Laurastar聯名時尚鬼才Germanier 全台僅1台SOGO快閃亮相

用16.8萬的熨斗燙衣服是什麼感覺？瑞士熨燙系統Laurastar打破熨斗界天花板，與瑞士設計鬼才Kévin Germanier合作，以打造時尚訂製服的概念，推出色彩超級華麗浮誇的聯名限定版SMART熨燙系統，全球限量發售，全台灣更是僅此1台，即日起至11月5日於台北復興SOGO 9樓快閃限時販售。

甫於巴黎時裝周發表2024春夏系列新品的Kévin Germanier，現在才30歲的他，2019年就曾入圍LVMH Prize新晉時裝設計師，熱衷於升級改造，作品華麗搶眼且充滿未來想像，Lady Gaga、泰勒絲都曾穿過他設計的服裝。除了華麗設計，品牌另一大特色更是致力於永續時尚，經常以廢棄的布料和珠子做為設計素材，發揮他大膽且前衛的想像，在有限的資源下發揮無限的創意，看著每款擁有華麗未來感的作品，很難想像它們運用了許多原本可能要被丟棄的材料打造而成。