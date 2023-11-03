快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

16.8萬打破奢華天花板！頂級熨斗Laurastar聯名時尚鬼才Germanier 全台僅1台SOGO快閃亮相

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Laurastar × Germanier聯名款即日起至11月5日於台北復興SOGO 9樓快閃限時販售。記者黃筱晴／攝影
Laurastar × Germanier聯名款即日起至11月5日於台北復興SOGO 9樓快閃限時販售。記者黃筱晴／攝影

用16.8萬的熨斗燙衣服是什麼感覺？瑞士熨燙系統Laurastar打破熨斗界天花板，與瑞士設計鬼才Kévin Germanier合作，以打造時尚訂製服的概念，推出色彩超級華麗浮誇的聯名限定版SMART熨燙系統，全球限量發售，全台灣更是僅此1台，即日起至11月5日於台北復興SOGO 9樓快閃限時販售。

甫於巴黎時裝周發表2024春夏系列新品的Kévin Germanier，現在才30歲的他，2019年就曾入圍LVMH Prize新晉時裝設計師，熱衷於升級改造，作品華麗搶眼且充滿未來想像，Lady Gaga、泰勒絲都曾穿過他設計的服裝。除了華麗設計，品牌另一大特色更是致力於永續時尚，經常以廢棄的布料和珠子做為設計素材，發揮他大膽且前衛的想像，在有限的資源下發揮無限的創意，看著每款擁有華麗未來感的作品，很難想像它們運用了許多原本可能要被丟棄的材料打造而成。

而這次「Laurastar × Germanier聯名款」，機身設計呈現Germanier繽紛變幻獨家設計風格，手工縫製的燙板套設計靈感來自於流體畫，如同每一個獨特的靈魂，美麗而自由。全球限量發售。除了聯名款SMART熨燙系統，現場同步展出聯名款XTRA蒸汽熨斗，購買聯名款熨斗的顧客，再贈送施華洛世奇水晶升級再造而成的「Germanier心型串珠吊飾」。

每台聯名限定款機身上都有專屬編號。記者黃筱晴／攝影
每台聯名限定款機身上都有專屬編號。記者黃筱晴／攝影
聯名款專屬禮贈，由Kévin Germanier設計的施華洛世奇水晶再造「Germanier心型串珠吊飾」。記者黃筱晴／攝影
聯名款專屬禮贈，由Kévin Germanier設計的施華洛世奇水晶再造「Germanier心型串珠吊飾」。記者黃筱晴／攝影
現場也展示了Kévin Germanier甫於巴黎時裝周發表的新作品。記者黃筱晴／攝影
現場也展示了Kévin Germanier甫於巴黎時裝周發表的新作品。記者黃筱晴／攝影
聯名款SMART U熨燙系統，全台限量1台，建議售價168000元。記者黃筱晴／攝影
聯名款SMART U熨燙系統，全台限量1台，建議售價168000元。記者黃筱晴／攝影
聯名款LIFT XTRA，全台限量3台，建議售價58800元。記者黃筱晴／攝影
聯名款LIFT XTRA，全台限量3台，建議售價58800元。記者黃筱晴／攝影
聯名系列的設計靈感來自於流體畫。記者黃筱晴／攝影
聯名系列的設計靈感來自於流體畫。記者黃筱晴／攝影

設計師 瑞士

延伸閱讀

瑞士永久中立國策略 百年無戰爭的關鍵在哪裡？

他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

「貓貓蟲咖波」登陸高雄！天花板、櫥窗滿滿都是牠 還陪人上廁所 別忘搶買限量週邊

基隆舊麥當勞騎樓砸磚塊雨 民眾驚呼太可怕勒令停工

相關新聞

台灣虎航參戰ITF旅展！全航線機票899元起「刷1卡再9折」10點準時開搶

全台規模最大、旅遊業盛事「2023ITF台北國際旅展」，今天起一連4天在南港展覽館盛大舉辦。台灣虎航同步推出線上旅展，今...

台灣虎航線上旅展全航線促銷！機票899元起 上午10時開搶

台灣虎航推出「ITF線上旅展」促銷活動，今天上午10時至6日下周一晚上11時59分，全航線單程未稅價899元起，旅遊期間...

16.8萬打破奢華天花板！頂級熨斗Laurastar聯名時尚鬼才Germanier 全台僅1台SOGO快閃亮相

用16.8萬的熨斗燙衣服是什麼感覺？瑞士熨燙系統Laurastar打破熨斗界天花板，與瑞士設計鬼才Kévin Germa...

棒球迷看過來！ 搭虎航飛大阪 到ITF旅展拿甲子園限量好禮

傳承日本青春棒球熱血的阪神甲子園球場，明年邁入100周年，台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就...

台北國際旅展今天起登場 1300個攤位盛大展出

全國最大旅展「ITF台北國際旅展」，今天起至11月6日在南港展覽館1館登場。今年集結日、韓、泰及歐美等104個國家、城市...

吃得到醉膏蟹、松葉蟹！點水樓秋季料理　竟有Do Re Mi

時值深秋，「點水樓」以時令食材為主角，推出「秋之宴」系列料理，包括有醉膏蟹、松葉蟹蒸肉餅等蟹蟳料理，還有蔥油芋艿、酥炸翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。