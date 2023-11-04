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手滑黨救星來了！網議8大手機殼品牌拯救你的「奶油手」

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
手滑黨救星來了！網議8大手機殼品牌拯救你的「奶油手」 圖片來源/unsplash
手滑黨救星來了！網議8大手機殼品牌拯救你的「奶油手」 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手機殼品牌」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的手機殼品牌排行。

許多人為了保護價值不菲的手機，會選擇在外層加裝「手機殼」，以維持機身的外觀與功能良好。不過，當今手機殼百百種，各家大廠都有主打的特色與客群，究竟哪些手機殼品牌最常受到網友熱議呢？快來一探究竟！


「犀牛盾」超防摔又好看適合「奶油手」 「Casetify」聯名款超夯引領潮流成為「時尚教主」

▲ 網友熱議TOP8手機殼品牌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8手機殼品牌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「手機殼品牌」相關話題的討論，發現「犀牛盾RHINOSHIELD」受到最多網友熱議。犀牛盾為台灣本地品牌，產品因主打「防摔」而出名，以及提供多種「客製化」服務，再加上背板設計與許多創作者、知名劇集聯名，也吸引到一群喜愛其質感設計的愛用者。

網上就有許多人分享使用犀牛盾的心得，其中多數網友皆提及相當滿意其「防摔」的功能，說道「某一次騎車放口袋不小心掉出來，想說沒救了，結果撿起來竟然沒事！只有殼有擦傷」、「摔了3年的犀牛盾，保護我手機超多次」、「日常摔到現在也是頭好壯壯」，可見其防摔程度足以應付日常生活中無意的摔機，是常常手滑的「奶油手」救星。

說到手機殼就不能不提到近年超火紅的「Casetify」。Casetify有著極豐富的手機殼樣式，還有眾多KOL、名人的加持，是現今手機殼界的「時尚教主」，吸引到眾多追逐時尚的年輕族群用戶。同時，Casetify也有相當多「聯名設計」，除了有童年經典「美少女戰士」，還有當前熱門的「鏈鋸人」、「航海王」等知名動漫聯名，讓粉絲直呼「簡直必敗（buy）」。

討論區就出現各種相關討論，有人提到「鏈鋸人跟Casetify聯名出手機殼了，波奇塔的Airpods殼也太可愛」、「Airpods的殼超燒」、「波奇塔的殼我是一定要收的」，指出其新穎又出色的外型設計讓人看了心癢癢、忍不住下單購買。

而同樣以「防摔」著稱的品牌還有號稱「地表最強軍規防摔殼」的「UAG」。UAG時常於論壇的「手機殼請益」相關文章留言中被提及，當中便有許多讚嘆其抗摔能力的評價，認為該品牌應在現今手機殼中是數一數二防摔的。

市面上的手機殼百百種，有名聲響亮、評價極佳的產品，也有些毀譽參半、令人不盡滿意，提醒消費者在挑選手機殼時可以多方參考評價，再依照預算、外型、功能等因素進行挑選，用最滿意的手機殼保護重要的手機！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手機殼品牌」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/18~2023/10/17，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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