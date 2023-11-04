究竟要跟團還是自由行好煩惱？五大網友考量要點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「自由行vs跟團」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對跟團或是自由行的看法。

講到海外旅遊，總會伴隨著語言不通、文化差異等問題，因此究竟要選擇輕鬆方便的跟團旅行，還是充滿挑戰性的自由行，令許多民眾難以抉擇。我們本次便針對「自由行vs跟團」進行觀測，一起來看看網友的考量要點吧！

網推自助旅行自由又彈性 跟團「輕鬆方便」是關鍵！ ▲ 自由行還是跟團？兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「自由行vs跟團」相關話題討論，可以發現對於偏好「自由行」的網友而言，「旅遊預算好控制」、「行程較自由」、「可以自己挑旅伴」等優點，都是選擇自助旅遊的原因。

許多網友提到，「時間由你掌握。想出門就出門，想去哪由你決定，吃什麼、搭什麼交通都由你安排」，指出行程安排與預算都能根據自己的喜好控制，也較沒有時間上的壓力，相當自由。

另外，自助旅行在事前需做大量的功課，就有網友分享自己的心得，表示「做功課的過程就在了解文化，建立回憶」，認為這樣的深度旅遊是跟團體驗不到的。

相對的，自由行的缺點就在於事前安排相當耗費心力，若遇到突發狀況時也要懂得臨機應變，任何意外與天災風險皆需自行承擔，較適合喜歡自由有彈性的行程、享受自己籌備旅程的成就感且不懼怕冒險、有控制預算需求的族群。

而另一派喜歡「跟團旅遊」的網友則認為，「行程不需自己安排」、「交通方式輕鬆」、「安全風險較低」都是跟團的好處。

若選擇跟團旅遊，不只行程會由旅行社妥善規劃好，景點之間也會有遊覽車接送，上了車可直接睡覺補充體力，讓許多網友直呼跟團就是「免動腦」，輕鬆又方便，而且「一家從小的到老的導遊、領隊都幫你照顧的好好」，提出「對第一次去或是沒這麼多時間處理行程，只想放鬆的人是好的」，因此也有網友分析「有長輩比較適合跟團」。

此外，有專業導遊的陪同，不只發生問題時能代為處理與溝通，參觀景點時還能協助解說，讓語言與文化的差異不再是問題。不過也有不少人點出跟團的缺點就是「團員好壞看運氣」，而且「時間的彈性就沒有這麼大」。

你也正有旅行的打算，卻不知道該選擇自由行還是跟團旅遊嗎？不論是哪種旅遊方式都各有優缺，不妨參考以上提及的網友看法，找到最適合自己的方案，玩得開心又滿足吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「自由行vs跟團」相關討論則數。觀測期間：2023/07/15~2023/10/15，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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