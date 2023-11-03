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棒球迷看過來！ 搭虎航飛大阪 到ITF旅展拿甲子園限量好禮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。圖／取自台灣虎航臉書粉專

傳承日本青春棒球熱血的阪神甲子園球場，明年邁入100周年，台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。「熱愛棒球的虎迷，來大阪一起燃燒吧」。

台灣虎航說，日本棒球聖地甲子園的限量好禮大放送。今天至下周一到台北國際旅展現場的「南海•阪神•京阪攤位」，出示台虎大阪航線購票證明（限今年10月29日至明年3月30日期間出發），即可換取贈品。隨機贈送，不得挑款。數量有限，送完為止。

旅展現場甲子園歷史館套票優惠販售，甲子園歷史館入館門票熱血價158元，甲子園歷史入館門票+阪神電鐵一日劵熱血價199元，甲子園歷史入館門票+有馬溫泉太閣之湯套票熱血價666元。現場購買任一票種，加贈「阪神虎隊原創球衣」。

台灣虎航表示，甲子園歷史館展示收藏了球場精彩賽事故事與文物，以及嘉義農林及電影《KANO》的相關文物，是棒球迷必去的朝聖之地。

台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 旅展 大阪

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