棒球迷看過來！ 搭虎航飛大阪 到ITF旅展拿甲子園限量好禮
傳承日本青春棒球熱血的阪神甲子園球場，明年邁入100周年，台灣虎航說，只要在ITF旅展現場，出示台虎大阪航線購票證明，就贈甲子園歷史館馬克杯或帆布袋等好禮。「熱愛棒球的虎迷，來大阪一起燃燒吧」。
台灣虎航說，日本棒球聖地甲子園的限量好禮大放送。今天至下周一到台北國際旅展現場的「南海•阪神•京阪攤位」，出示台虎大阪航線購票證明（限今年10月29日至明年3月30日期間出發），即可換取贈品。隨機贈送，不得挑款。數量有限，送完為止。
旅展現場甲子園歷史館套票優惠販售，甲子園歷史館入館門票熱血價158元，甲子園歷史入館門票+阪神電鐵一日劵熱血價199元，甲子園歷史入館門票+有馬溫泉太閣之湯套票熱血價666元。現場購買任一票種，加贈「阪神虎隊原創球衣」。
台灣虎航表示，甲子園歷史館展示收藏了球場精彩賽事故事與文物，以及嘉義農林及電影《KANO》的相關文物，是棒球迷必去的朝聖之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言