長榮會員專屬航班啟航 Hello Kitty派對機同遊日本松山

長榮航空「無限萬哩遊-會員獨享專機」,於今天自桃園機場啟航,此為國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示為感謝會員長期的支持,只開放給無限萬哩遊的會員,並以相當優惠的哩程數即可兌換酬賓機票,全數機票不另外對外銷售,專案一推出立即秒殺,造成會員熱烈的好評及迴響。

為了讓會員留下美好的搭機體驗,此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50週年,長榮航空特別安排Hello Kitty派對機執飛此趟任務,與所有會員同遊日本松山。此外,長榮航空也打造了充滿歡樂氛圍的候機室,獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板,現場還陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品,讓旅客開心不已,紛紛拿起手機拍照打卡留念。