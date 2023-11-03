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長榮會員專屬航班啟航 Hello Kitty派對機同遊日本松山

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
長榮航空特別安排三麗鷗彩繪機飛航此次前往日本松山的「長榮航空無限萬哩遊—會員獨享專機」航班，讓會員們度過難忘的假期。圖／長榮航空提供
長榮航空特別安排三麗鷗彩繪機飛航此次前往日本松山的「長榮航空無限萬哩遊—會員獨享專機」航班，讓會員們度過難忘的假期。圖／長榮航空提供

長榮航空「無限萬哩遊－會員獨享專機」，於今天自桃園機場啟航，此為國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示為感謝會員長期的支持，只開放給無限萬哩遊的會員，並以相當優惠的哩程數即可兌換酬賓機票，全數機票不另外對外銷售，專案一推出立即秒殺，造成會員熱烈的好評及迴響。

為了讓會員留下美好的搭機體驗，此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50週年，長榮航空特別安排Hello Kitty派對機執飛此趟任務，與所有會員同遊日本松山。此外，長榮航空也打造了充滿歡樂氛圍的候機室，獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板，現場還陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品，讓旅客開心不已，紛紛拿起手機拍照打卡留念。

長榮航空也特別精心設計「Show Your Hello Kitty」活動，邀請所有搭乘此班機的會員一同盛裝打扮，只要搭機時穿戴與彩繪機主題相關的服飾或配件，就可以獲得長榮航空精心準備的LOGO商品。長榮航空更特別邀請了神秘嘉賓Hello Kitty來到現場，與所有無限萬哩遊會員一起同樂，並進行有獎徵答，針對搭乘此會員專機的所有貴賓，長榮航空特地準備了「派對機大禮包」，讓會員一次擁有所有彩繪機的撲克牌、明信片、彩繪機專屬桌巾、餐包環以及跟空服員同款的三麗鷗明星家族的可愛娃娃胸針，還有長榮航空嚴選米果等多項好禮，讓所有會員在出發前就開始累積滿滿的歡樂回憶。

長榮航空邀請超人氣神秘嘉賓Hello Kitty驚喜現身會員專機活動現場，為今天的活動增添歡樂的氣氛。圖／長榮航空提供
長榮航空邀請超人氣神秘嘉賓Hello Kitty驚喜現身會員專機活動現場，為今天的活動增添歡樂的氣氛。圖／長榮航空提供
長榮航空設計「Show Your Hello Kitty」活動，凡是穿戴與長榮航空彩繪機主題相關的服飾或配件的旅客，即可參與摸彩，獲得長榮航空準備的LOGO商品。圖／長榮航空提供
長榮航空設計「Show Your Hello Kitty」活動，凡是穿戴與長榮航空彩繪機主題相關的服飾或配件的旅客，即可參與摸彩，獲得長榮航空準備的LOGO商品。圖／長榮航空提供
神秘嘉賓Hello Kitty開心地與所有搭乘「無限萬哩遊—會員獨享專機」的貴賓們一同大合照。圖／長榮航空提供
神秘嘉賓Hello Kitty開心地與所有搭乘「無限萬哩遊—會員獨享專機」的貴賓們一同大合照。圖／長榮航空提供

長榮 Hello Kitty 桃園機場

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