台灣虎航參戰ITF旅展！全航線機票899元起「刷1卡再9折」10點準時開搶

全台規模最大、旅遊業盛事「2023ITF台北國際旅展」，今天起一連4天在南港展覽館盛大舉辦。台灣虎航同步推出線上旅展，今天上午10時起，官網全線促銷單程未稅899元起優惠價。台灣虎航說，虎迷到旅展現場玩遊戲同樂，就有機會獲得不限航點來回機票及機票折抵金等。

台灣虎航說，今年的攤位（J704）將帶虎迷重回Y2K千禧年代的沉浸式體驗。以明亮橘色搭配霓虹燈光為主基調，整體設計使用結構化元素組合，營造出六、七年級生最懷念的早期電玩遊樂場的氛圍。

台灣虎航表示，其中最醒目的是虎將外觀的巨型掌上遊戲機，以靈動的表情迎接虎迷的到來，歡迎虎迷前來拍照打卡。

台灣虎航線上旅展推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為今天上午10時起至11月6日晚上11時59分。可訂購的旅行期間為2023年11月3日起至2024年3月30日。

若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋。

此外，線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年3月30日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，每日限量250份。

若是購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，每日數量有限，送完為止。

台灣虎航說，為了配合電玩遊樂場主題，攤位除了設有時下超夯的拍貼機讓民眾拍照留念外，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁，或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以參加互動問答遊戲。答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints 3000點不等（價值3000元）及日本王子大飯店住宿券等。