史上最長、規模最大！燦坤45周年「感恩會員特典」全館5折起　百萬燦坤K幣周周抽

從70年代電器生活館時期正式走入大眾視線的燦坤，今天（11月2日）宣布集團成立45周年，為回饋創立以來累積逾700萬廣大會員的支持陪伴，打造史上最長、規模最大的「二人三腳．感恩會員特典」，11月3日至11月26日連續3周推出強勁好康，全館下殺5折起，百萬燦坤K幣大方送，每周最高抽30,000燦坤K幣，刷卡消費不限金額登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊行程。

數十年來燦坤從生活家電事業版圖、導入資通訊商品線，並整合OMO通路優勢搶先布局新零售，2010年代起更陸續啟動電氣醫院與3C家電回收服務體系。作為3C家電實體通路行業的領導者，燦坤憑著上百位具認證的專業人才與有系統的服務制度，以「專業3C家電服務、創新生活體驗」為願景，不斷為台灣消費者提供創造便利理想生活的捷徑。歷經45年歲月的更迭蛻變，燦坤表示，顧客的共赴支持是持續邁步的動力，此次會員特典特以「二人三腳」的齊心合作精神出發，攜手百大3C廠牌、集中最強大飽滿的資源能量，通過年末最強促銷大檔全力回饋燦坤會員，同時搶占雙11及黑色星期五的消費商機。

燦坤「二人三腳．感恩會員特典」號召全台同名會員，只要名字中有「燦坤」兩個字，至全台燦坤門市消費即可憑身分證獲得獨家精美贈品；新下載並綁定燦坤App，還能免費領取專屬來店禮。每日限量夯品專區限時下殺45折起，挑戰市場最低價，加碼再送會員獨享滿額好禮，包括Dyson空氣清淨機、iPhone 15 Pro、輝葉按摩椅、SONY 65型4K大電視等；燦坤Surpass會員消費滿額加碼再送最高1萬燦坤K幣。

iPhone 15系列直降790元，再送市價1,480元的保護貼+充電頭組合，iPhone 15 Pro系列加碼送價值977元的充電組；MacBook Air 15吋M2下殺4萬元有找、再送千元保護貼，符合教育價資格還可再折3,300元，最高可省下8,212元；指定款Apple Watch S9享最高1,295元現折優惠。

時尚摺疊新機Samsung Galaxy Z Flip5直降5,000元、Galaxy Z Fold5直降8,000元，加碼送Smart Tag2智慧防丟器、25W快充頭及保護貼；旗艦機款Samsung Galaxy S23 Ultra直降6,012元，買就送總價值5,580元的獨家贈品（Galaxy Buds2耳機、25W快充頭及保護貼組），優惠名額限量、領完為止。就讀或任職於國小至各大大專院校的學生或教職員，至燦坤選購指定三星平板、手錶、耳機可享獨家優惠7折起。

筆記型電腦首推Acer Aspire 15.6吋A715超強悍效能文書型機種，搭配i7處理器及RTX3050獨立顯卡，活動價直降14,000元，只要25,900元；Asus VivoBook Pro 15.6吋筆電採用2.8K高鮮色彩的OLED螢幕、搭載RTX3050獨顯，活動價下殺破萬、不到29,000元；Acer桌機搭配27型液晶顯示器享組合價17,900元，現買現省7,990元；聯想指定款平板獨家教育價59折起，購買聯想全系列筆電或指定品牌電視，加購指定平板及商周共學圈還可享獨家組合價2,999元。

燦坤45周年慶超激省首推大螢幕PHILIPS 75型4K智慧型LED顯示器，11月4日單日限定直降35,000元，不用3萬元即可入手，再送原廠無線耳罩耳機；Samsung 65型4K QLED智慧顯示器下殺84折，活動價52,900元，加贈指定好禮3選1。買SONY全系列電視/劇院可享燦坤加碼專屬滿額好禮。Samsung 5.1.2聲道全景聲微型劇院享全館加購價29,900元， 登錄送無線後環繞喇叭，燦坤加碼再送多功能輕巧鍋。

全館冰箱、洗衣機71折起再享5大優惠，指定單品滿額最高送大金7坪閃流放電清淨機，選購任一款冰箱、洗衣機加購BOSCH洗碗機指定機型，享最高現折9,000元優惠，獨家再送掌廚雙鍋組。推薦一級能效機種TOSHIBA 231公升變頻電冰箱下殺71折，雙11活動價14,900元，節能補助加上退稅還可再省5,000元；LG 17公斤6Motion DD變頻洗衣機活動價下殺20,900元。指定廚電舊換新最高現折2,000元，推薦De’Longhi迪朗奇全自動義式咖啡機直降13,000元；Panasonic 27公升變頻燒烤微波爐下殺84折，加碼送隔熱手套組及500燦坤K幣。

天氣漸涼掀家電換季潮，燦坤指定空調、除濕機滿額送獨家3C贈品，獨享8年免費延長保固、VVIP級尊榮安裝服務，主打聲寶一對一變頻空調，活動價19,000元有找，節能補助加上退稅還可再省最高5,000元；燦坤獨家款SHARP 11L自動除菌除濕機活動價8,990元。嘉儀12片葉片式電暖爐（豪華版）活動價8,800元，指定機種獨家再送TESCOM負離子吹風機。

Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器買就送2,000現折劵，再加贈專用收納架及原廠洗地滾筒，使用燦坤K幣結帳還能再折450元；石頭旗艦機S8 Pro Ultra直降驚喜價3萬元有找，送專用耗材禮盒或2瓶專用清潔液2選1，11月3日單日限定加碼現折1,000元、再送油切氣炸鍋。LG清淨/吸塵系列指定單品滿5,000元折500元再送好禮，買任一款LG家電商品加購指定款A9T系列All-in-one吸塵器還能現省6,000元；買4大家電加購LG AeroTower風格機（涼風/暖風/清淨）現省萬元，再送3合1高效濾網。