瑞士1912年國寶級餐廳再開必朝聖 背後推手竟是他

不務正業聽起來有點負面，但如果是斜槓多元發展？聽起來似乎就正面積極樂觀。事實上傑出人才通常擁有不止單一方面的才華，例如：近日獨立製表師François-Paul Journe便宣布了大消息：與名廚Dominique Gauthier合作，在日內瓦開設全新餐廳F.P. Journe Le Restaurant、跨足高級餐飲業。

Dominique Gauthier從14歲已投身餐飲業，並在日內瓦的Le Chat-Botté服務長達30年。圖／F.P.Journe提供

身為當代唯一曾三獲日內瓦鐘表賞「金指針」大獎的獨立製表師François-Paul Journe，其創立的F.P.Journe是獨立製表品牌中極熱門且產量極稀少的高價之選；然而F.P. Journe Le Restaurant餐廳並非玩票性質或為了炒熱話題，其原址是最早建於西元1912年的La Bavaria餐廳，裝潢自1942年以來維持了超越80年的恆常優雅，並在2012年被評選為歷史古蹟，是日內瓦的知名景點，也曾招待過無數國家元首、大使、記者與名人雅士。

F.P. Journe Le Restaurant，僅在周一至周五營業，其中周一至周四提供午餐與晚餐，唯周五僅提供午餐，以維持餐飲的高水準。圖／F.P.Journe提供

也由於François-Paul Journe與名廚Dominique Gauthier的相知相惜，兩人因此一同合作營運F.P. Journe Le Restaurant，後者從14歲已投身餐飲業，並在日內瓦的Le Chat-Botté服務長達30年，同時餐廳內的海報、餐桌、菜單，甚至餐廳中央的17世紀骨董天文鐘，都為這古色古香的空間在美味以外，賦予了藝文氣息。餐廳僅在周一至周五營業，其中周一至周四提供午餐與晚餐，唯周五僅提供午餐，以維持餐飲的高水準，當然還有15位餐飲團隊的健康與家庭生活。