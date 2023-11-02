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妳值得擁有！ 用完美車工鑽石Hearts On Fire耶誕愛自己

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石手鐲，42萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石手鐲，42萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供

鑽石是女人最好的朋友，「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire，於年底佳節將至之際，嚴選色澤D至H與淨度VS2等級以上的鑽石，輔以完美車工的技藝打造，折射出該鑽石最大的亮光、閃光與七彩火光。全新璀璨新作，針對不同預算的女性，不論是年終獎金或獲利想要犒賞自己，讓生活在現代社會的每位女子都能享受鑽石帶來的喜悅。

對於預算有限又想好好投資自己的女性，Hearts On Fire有多款20萬以下就能擁有、每天可以配戴、而且不論未來人生變化都能輕鬆駕馭的經典鑽石單品，例如全新Ellipse白K金鑽石耳環，15萬左右就能擁有一對約30分主鑽的單鑽造型，低調奢華能點亮日常穿搭造型；Vela Crossover鑽石項鍊則是以貴金屬打造流暢的羽毛線條，讓人聚焦中央約0.50克拉主鑽，也是日常百搭的設計。

針對稍有預算、追求時髦的時尚菁英和輕熟女，因商務往來需要一定程度建立令人信服可信賴的形象，40萬以下的新品如更為華麗的Ellipse白K金鑽石垂墜耳環、或是羽毛金屬部份也鑲滿鑽石的Vela Crossover鑽石項鍊，都是帶有份量且能讓人留下深刻印象的品味單品。如果預算還有餘裕，不妨選擇簡約中暗藏奢華的作品，例如在頭尾兩端鑲嵌各約50分的完美車工鑽石的Ellipse鑽石手鐲，或是直接選擇一克拉單鑽為主角的Ellipse白K金鑽石項鍊，設計經典之中帶有些許變化，是為日常注入貴氣的首選。

時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，32萬1,000起。圖／Hearts On Fire提供
時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，32萬1,000起。圖／Hearts On Fire提供
時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，20萬3,000元起 。圖／Hearts On Fire提供
時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，20萬3,000元起 。圖／Hearts On Fire提供
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse玫瑰金鑽石手鐲，42萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse玫瑰金鑽石手鐲，42萬6,000元起。圖／Hearts On Fire提供
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石項鍊，主鑽約1克拉，50萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
輕熟女閃耀生活日常Hearts On Fire新品Ellipse白K金鑽石項鍊，主鑽約1克拉，50萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Vela Crossover黃K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬6,000元起 。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Vela Crossover黃K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬6,000元起 。圖／Hearts On Fire提供
時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Vela Twisted玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，23萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
時尚菁英的商務穿搭必備Hearts On Fire新品Vela Twisted玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，23萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Ellipse白K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，15萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Ellipse白K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，15萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬6,000元起 。圖／Hearts On Fire提供
小資女自我犒賞也能購入的Hearts On Fire新品，Vela Crossover玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，16萬6,000元起 。圖／Hearts On Fire提供

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