聽新聞
test
0:00 / 0:00
妳值得擁有！ 用完美車工鑽石Hearts On Fire耶誕愛自己
鑽石是女人最好的朋友，「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire，於年底佳節將至之際，嚴選色澤D至H與淨度VS2等級以上的鑽石，輔以完美車工的技藝打造，折射出該鑽石最大的亮光、閃光與七彩火光。全新璀璨新作，針對不同預算的女性，不論是年終獎金或獲利想要犒賞自己，讓生活在現代社會的每位女子都能享受鑽石帶來的喜悅。
對於預算有限又想好好投資自己的女性，Hearts On Fire有多款20萬以下就能擁有、每天可以配戴、而且不論未來人生變化都能輕鬆駕馭的經典鑽石單品，例如全新Ellipse白K金鑽石耳環，15萬左右就能擁有一對約30分主鑽的單鑽造型，低調奢華能點亮日常穿搭造型；Vela Crossover鑽石項鍊則是以貴金屬打造流暢的羽毛線條，讓人聚焦中央約0.50克拉主鑽，也是日常百搭的設計。
針對稍有預算、追求時髦的時尚菁英和輕熟女，因商務往來需要一定程度建立令人信服可信賴的形象，40萬以下的新品如更為華麗的Ellipse白K金鑽石垂墜耳環、或是羽毛金屬部份也鑲滿鑽石的Vela Crossover鑽石項鍊，都是帶有份量且能讓人留下深刻印象的品味單品。如果預算還有餘裕，不妨選擇簡約中暗藏奢華的作品，例如在頭尾兩端鑲嵌各約50分的完美車工鑽石的Ellipse鑽石手鐲，或是直接選擇一克拉單鑽為主角的Ellipse白K金鑽石項鍊，設計經典之中帶有些許變化，是為日常注入貴氣的首選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言