妳值得擁有！ 用完美車工鑽石Hearts On Fire耶誕愛自己

鑽石是女人最好的朋友,「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire,於年底佳節將至之際,嚴選色澤D至H與淨度VS2等級以上的鑽石,輔以完美車工的技藝打造,折射出該鑽石最大的亮光、閃光與七彩火光。全新璀璨新作,針對不同預算的女性,不論是年終獎金或獲利想要犒賞自己,讓生活在現代社會的每位女子都能享受鑽石帶來的喜悅。

對於預算有限又想好好投資自己的女性,Hearts On Fire有多款20萬以下就能擁有、每天可以配戴、而且不論未來人生變化都能輕鬆駕馭的經典鑽石單品,例如全新Ellipse白K金鑽石耳環,15萬左右就能擁有一對約30分主鑽的單鑽造型,低調奢華能點亮日常穿搭造型;Vela Crossover鑽石項鍊則是以貴金屬打造流暢的羽毛線條,讓人聚焦中央約0.50克拉主鑽,也是日常百搭的設計。