全家便利商店雙11豪推「購物金、點數」雙百萬抽獎活動！實體店舖近百項商品限時加11元多1件

迎接年度最大電商盛事雙11購物節，全家便利商店即日起至11月14日集結線上、線下全渠道推出多重優惠，包含實體店舖近百項商品加11元多1件，以及會員APP「隨買跨店取」買1送1限時快閃，包含飲料、零食等超過50項商品；「全家行動購」則推出雙11抽免單、「全+1商城」亦有消費滿1,111元抽1,111元全家便利商店購物金等活動。全家便利商店今年再以會員APP遊戲及點數Fa點兩大武器吸客，如APP輪盤遊戲抽免運券及商品優惠券、APP全新功能「優惠趣」限時搶買1送1及11元優惠券、多元兌點優惠、點數加購1元起等；更推出購物金、點數「雙百萬」抽獎活動，獎項分別為總額111萬元的全家便利商店購物金及百萬點全家便利商店Fa點，合計共26名幸運兒可獲得大獎，活動期間至全家便利商店實體店舖或線上渠道單筆消費111元，就有機會獲得10萬、5萬、1萬元購物金或100萬Fa點。

全家便利商店APP「全+1商城」及旗下電商平台「全家行動購」同步推出強檔好康優惠，即日起至11月14日於「全+1商城」全館單筆消費滿1,111元，即可抽1,111元全家便利商店購物金，網購族最有感的免運活動則於每週日限時登場，週一至週六亦可享全館199元免運優惠，活動期間首推會員限定優惠品項，包含披薩市方形披薩系列原價100元、特價39元。

「全家行動購」則於活動期間推出111元、511元、1,111元均一價專區，熱門商品最低下殺37折起，如「石墨烯天絲超導水洗兩用被」原價2,980元、特價1,111元；11月14日前還有每日夯品限時閃購及紅包雨搶券活動，豐富優惠券限時開搶，包含折價券、免運券、商品VIP優惠等；11月11日除可享凌晨0點至2點全站限時免運費、最後3小時單筆滿額享77折優惠，當日於全站下單還有機會抽中整單免費。

全家便利商店使用數據科技驅動消費者體驗升級，為1,700萬會員打造功能齊全、服務多元、貼近生活且便利、富趣味性的會員APP，更是連續兩年蟬聯大數據平台《網路溫度計》的「國民必載超商APP」的寶座。迎接雙11網購盛事，全家便利商店APP多項服務也於11月14日前共同為會員提供豐富的好康優惠：消費者喜愛的「隨買跨店取」服務將於每週三上午10點展開快閃搶購活動，總計超過200項熱銷商品最低買1送1起，還有111元、222元等優惠商組，11月10日上午10點起至11月12日再推出Let’s Café特大經典美式咖啡3入111元、等同62折優惠（每會員限購2組，兌換期限至2024年2月29日），以及Fami!ce霜淇淋買2送1活動（每會員限購2組，兌換期限至2024年2月29日）。「Fami煮煮」則於活動期間推出金沙豆腐、馬鈴薯燉牛肉等熱銷商品111元快閃價，每天上午10點還可搶購限量11元有機葉菜1包。全家便利商店APP外送服務FamiNow同享雙11優惠，11月14日前單筆外送訂單滿111元即可享免運，11月3日至11月5日、11月10日至11月12日分別再享Let’s Café大杯特濃美式咖啡、大杯特濃拿鐵限時買1送1。

此外，全家便利商店APP全新功能「優惠趣」更提供會員限時專屬好康，11月14日前進入活動專區，即可領取指定商品買1送1券及11元優惠券，數量有限；即日起至11月14日還有雙11限定「幸運大輪盤」，全家便利商店會員每天可於APP進行一次遊戲，中獎機率100%，獎項包含牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕特價19元券等商品優惠券，以及必勝客、肯德基餐飲優惠券等，還有機會獲得「全家行動購」免運券。

全家便利商店會員點數Fa點於雙11期間同步推出多項超值兌點選擇，11月8日至11月12日限時5天，每天上午10點於「兌點趣」專區開放換購，包含點數加價購最低1元起，如FamiCollection蜂蜜水870ml（原價100元）可使用11,111點加價1元換購，等同下殺38折；FamiCollection 800ml鹼性離子水（原價29元）則可以1,111點加1元換購，等同不到5元即可獲得。另還多項熱銷商品可以6,000點起免費兌換，其中11月10日可使用11,111點免費換Let’s Café大杯經典拿鐵2杯，等於每杯不到19元；消費者亦可於「點數交換」頁籤以1,111點兌換異業通路優惠券，像是30日免費看CATCHPLAY+、不限新舊戶的WeMo騎乘金20元等優惠。

全家便利商店線下渠道一同歡慶雙11，即日起至11月28日實體店舖推出超過百件商品最優可享「加11元多1件」，還有任選2件111元、任2件現折111元等優惠，品項囊括熱銷冰品、飲品、零食點心等。消費者每週最期待的「康康5」則於活動期間擴大限時優惠，多達11件商品最低買1送1起。

在雙11消費狂歡的同時，也要謹慎防範詐騙，全家便利商店提供優質取貨平台，推出「全家Fun心取」服務，如「爭議包裹退貨申請平台」，為消費者打造詐騙包裹申訴管道，降低因詐騙包裹蒙受損失的機率。為鼓勵消費者選擇全家便利商店取貨，不論是在全家便利商店或各大電商平台網購，於11月12日至11月16日、11月19日至11月23日到全家便利商店完成包裹取件，即可獲得Let’s Café小杯單品熱美式咖啡特價19元優惠券（數量有限，單筆交易最多贈5張），11月14日前加碼再送「全家行動購」111元購物金。