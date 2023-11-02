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2023南國漫讀節 11月4日逛25攤漫遊市集、歌手鶴演唱

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
11月4日漫遊市集中還有不少美食，包括爍源現烤甜甜圈（左上順時針起）、Le Petit Voyage Pâtisserie 小旅行手作甜點、塔塔樓TATALO與孫子冰等出攤。圖／各品牌提供
11月4日漫遊市集中還有不少美食，包括爍源現烤甜甜圈（左上順時針起）、Le Petit Voyage Pâtisserie 小旅行手作甜點、塔塔樓TATALO與孫子冰等出攤。圖／各品牌提供

全台最具指標閱讀活動「2023南國漫讀節」，11月亮點活動，包括重量級作家、製作人講座、藝文表演與市集活動，11月4日14～20點將於屏東總圖戶外廣場舉辦「漫遊市集」，當天16點還有R&B王子鶴 The Crane演出、17點有新生代歌手Dory演出，精彩可期。

漫遊市集中，將帶來獨立書店、文創小物、美食甜點與冰品等，來自屏東新埤社區的小沐屋書店，將帶來書店選書、職人手作商品；種是希望帶來乾燥花、DOOR為香氛產品、ED.hatter有手作飾品、某一間襪子帶來各種類襪子與玩具、豐盈手作工坊有手做書套與提袋、一枝獨秀show水晶坊販售多樣化的水晶飾品、餘溫製甲則是手工訂製穿戴甲、yoso手作將有編織商品及皮革小物、淘喜小姐Miss Charming則有兒童指甲彩繪、Bubu_studio布布工作室將展售髮帶與飾品。

冰品飲品類則有，孫子冰採用農產水果製作冰淇淋、覓咖啡有手沖咖啡、涼‘ a粉圓冰帶來黑糖鮮奶粉圓、楽しい販賣咖啡與氣泡飲等。

還有眾多美食等著大家來品嘗，塔塔樓TATALO帶來芋頭西米露與粉粿、李甜私房有迷你檸檬塔與手工餅乾、Le Petit Voyage Pâtisserie小旅行手作甜點有多樣化的馬卡龍與可麗露等甜點、魚忘七秒則有各式造型餅乾與麵包、GI,FOR_cookies升糖指數有眾多軟餅乾系列、喜糖有著甜蜜的棉花糖、麻吉糬糬有純手工的甜點、爍源現烤甜甜圈可吃到有口感且少油少甜的甜甜圈、馬兄弟拌麵與有夠芭樂分別帶來拌麵、現切水果。

11月4、5日在屏東總圖，還將有作家兼學者于國華、作家許悔之、資深策展人林宜標、作家駱以軍與張大春的講座，11月下旬在屏東市得勝遺構公園旁空地旁，製作人王偉忠將有精彩的講座，2023南國漫讀節講座報名請上Accupass網站，更多活動資訊請上屏東縣政府文化處FB、屏東縣立圖書館總館FB查詢。

11月講座報名：https://bit.ly/3RPSAB7

11月4日14～20點，在屏東總圖舉辦漫遊市集，邀請小沐屋書店（左上順時針起）、種是希望、DOOR與淘喜小姐Miss Charming等出攤。圖／各品牌提供
11月4日14～20點，在屏東總圖舉辦漫遊市集，邀請小沐屋書店（左上順時針起）、種是希望、DOOR與淘喜小姐Miss Charming等出攤。圖／各品牌提供
11月4日16點，邀請R&B王子鶴 The Crane演出。圖／屏東縣政府提供
11月4日16點，邀請R&B王子鶴 The Crane演出。圖／屏東縣政府提供

南國漫讀節

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