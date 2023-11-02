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UNIQLO跨界紐約潮牌再度回歸 三件經典外套包辦你帥氣一整個冬天

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
曾經叫好又叫座的UNIQLO and Engineered Garments系列，在這冬天正式回歸了。圖／UNIQLO提供
曾經叫好又叫座的UNIQLO and Engineered Garments系列，在這冬天正式回歸了。圖／UNIQLO提供

UNIQLO今年有許多話題聯名，包括與前Givenchy創意總監Clare Waight Keller合作的系列、攜手法國當代時尚品牌 COMPTOIR DES COTONNIERS的設計等，但大多數都是為女性消費者而推出。那麼男裝呢？UNIQLO回應了消費者期待，讓三年前一上市就被秒殺的紐約潮牌Engineered Garments再度回歸，雖然品項不多，但足以包辦一整個冬天的帥氣了！

由日籍設計師鈴木大器於1999年創立於紐約的高端潮牌Engineered Garments主打戶外、軍事風格，同時融入運動與工裝細節，創造出帶有洗鍊魅力的設計，擁護者不少。三年前便曾與UNIQLO合作過較好又叫座的兩季系列產品，原本以為不會再有，沒想到在這個冬天，又將迎來全新的UNIQLO and Engineered Garments系列。這一次同樣結合雙品牌優勢，包括UNIQLO近期主力的PUFFTECH 科技蓄熱纖維 ，以及Engineered Garments擅長飛行員外套風格與工裝元素，呈現連帽大衣、布勞森外套與多口袋外套，款式十分經典，適合冬日多層式搭配。而且上述的款式，幾乎都能在Engineered Garments看見相似的設計，但能以親民價入手，因此被潮流迷認為是最超值的聯名系列，預計11月10日開賣。

UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技工裝外套，3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技工裝外套，3,990元。圖／UNIQLO提供

談到跨界，日本丹寧品牌EDWIN也首度推出寶可夢官方授權系列，靈感源自光明與黑暗力量。於是品牌將皮卡丘、喵喵、夢幻、可達鴨、耿鬼等寶可夢以黑、白兩色呈現呼應靈感，搭配低調的袖口精靈球刺繡、皮卡丘尾巴閃電形狀刺繡等，凸顯帶點成熟魅力的寶可夢世界。

UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，3,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，3,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技連帽大衣，4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Engineered Garments系列PUFFTECH輕暖科技連帽大衣，4,990元。圖／UNIQLO提供

EDWIN寶可夢官方授權系列丹寧夾克。圖／EDWIN提供
EDWIN寶可夢官方授權系列丹寧夾克。圖／EDWIN提供

EDWIN寶可夢官方授權系列錐形褲。圖／EDWIN提供
EDWIN寶可夢官方授權系列錐形褲。圖／EDWIN提供

EDWIN寶可夢官方授權系列短袖T恤。
EDWIN寶可夢官方授權系列短袖T恤。

設計師 UNIQLO 品牌

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