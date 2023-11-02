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入場買藝術好時機！邦瀚斯、羅芙奧秋拍亮點搶先看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點，卡地亞9.62克拉哥倫比亞無經處理祖母綠配鑽石戒指，220萬港元起；卡地亞11.14克拉D色VVS1淨度Type IIa鑽石戒指，估價220萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點，卡地亞9.62克拉哥倫比亞無經處理祖母綠配鑽石戒指，220萬港元起；卡地亞11.14克拉D色VVS1淨度Type IIa鑽石戒指，估價220萬港元起。圖／邦瀚斯提供

11月的秋季拍賣即將到來，雖然市場冷，但正也是入市的好時機。香港邦瀚斯（Bonhams）的現場修拍即將於11月17日起至12月2日止陸續登場，領銜焦點為11月25日「現代及當代藝術」的日本當代藝術家奈良美智美術館級2014年作品《三顆星》以及12月1日「誠虔韻映」拍賣的重器：藏中丹薩替15世紀早期銅鎏金西方廣目天王像，邦瀚斯也是唯一一家於亞洲設有「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」部門的國際拍賣行；兩件重量級拍品都將於11月10至12日於BELLAVITA寶麗廣塲舉辦的台北預展公開亮相。

高73公分的銅鎏金西方廣目天王像，為丹薩替寺最為碩大而壯觀的作品，是最巨型的西藏銅鎏金造像之一，也較西藏其他時期鎏金銅像更寶石琳瑯，是目前所知之市場孤品，與此拍品體量相近的丹薩替天王像均多為博物館藏，如巴黎吉美博物館、北京首都博物館以及台北故宮等，此拍品現為顯赫歐洲私人珍藏所有。 奈良美智的《三顆星》為藝術家2015年香港個展「Stars」中的一件大尺幅重點展品，小女孩彷彿在表演魔術般雙手帶領觀眾聚焦浮游半空的三顆星星之上，畫作使用拼貼技法使平面繪畫呈現如浮雕之感、更顯深度。

羅芙奧（Ravenel）秋拍則將於12月1日起於台北萬豪酒店展開，並將於11月30日起於同地點舉辦拍前預展。12月2日舉槌的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場共有現當代藝術拍品105組上拍，封面拍品為王懷慶以明式木製傢俱為靈感的《坐具肖像》，另有一件張宏圖「中國山水畫再製」系列《孫克弘（細部）—梵谷》、朱銘的太極系列雕塑，都是華人當代藝術收藏焦點。

壓軸的「現代與當代藝術」專場132件拍品總金額近4億台幣，除了有華人巨擘趙無極領銜精選兩件佳作《在植物園裡》和《1.5.2002》，還有朱德群以藍色為基調的《開啟之門》。二手價格穩定的日本藝術家則有奈良美智揉合印度教元素創作的銅雕《吉祥天女》習作，，以及草間彌生2012年創作的經典的黃、黑配色《夏日時光》。

香港邦瀚斯秋季拍賣焦點藏中丹薩替15世紀早期銅鎏金西方廣目天王像，估價3,500萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點藏中丹薩替15世紀早期銅鎏金西方廣目天王像，估價3,500萬港元起。圖／邦瀚斯提供
羅芙奧2023秋季鑑賞會焦點，3.02克拉正彩淡藍色鑽石及3.01克拉正彩灰藍色鑽石配粉紅色鑽石耳墜。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2023秋季鑑賞會焦點，3.02克拉正彩淡藍色鑽石及3.01克拉正彩灰藍色鑽石配粉紅色鑽石耳墜。圖／羅芙奧提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點奈良美智《三顆星》，2014年作，180.5 x 158.5公分，估價3,000萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點奈良美智《三顆星》，2014年作，180.5 x 158.5公分，估價3,000萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點南宋龍泉青釉刻纏枝牡丹紋鳳尾尊，估價400萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點南宋龍泉青釉刻纏枝牡丹紋鳳尾尊，估價400萬港元起。圖／邦瀚斯提供
羅芙奧2023秋季拍賣，歷屆麥芽狂人輕井澤金牌套組。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2023秋季拍賣，歷屆麥芽狂人輕井澤金牌套組。圖／羅芙奧提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點奈良美智《三顆星》，2014年作，180.5 x 158.5公分，估價3,000萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯秋季拍賣焦點奈良美智《三顆星》，2014年作，180.5 x 158.5公分，估價3,000萬港元起。圖／邦瀚斯提供
羅芙奧2023秋季拍賣張大千《歸妹圖》。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2023秋季拍賣張大千《歸妹圖》。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2023秋季拍賣趙無極《在植物園裡》1953作。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2023秋季拍賣趙無極《在植物園裡》1953作。圖／羅芙奧提供

奈良美智 藝術家 博物館

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