麥卡倫攜手世界名廚羅卡兄弟 打造「精粹世界：墨西哥」

麥卡倫「精萃世界系列(Distil Your World)」以探索世界各大城市為靈感,精萃各個城市的文化底蘊,每個限量酒款如同城市的縮影,以味蕾引領品飲者探索地方文化精髓。今年麥卡倫再度攜手世界最佳餐廳「El Celler de Can Roca」主理人羅卡三兄弟,走訪充滿生命力、熱情奔放的墨西哥,以世界無形文化資產「亡靈節」為主題,展現麥卡倫無與倫比的工藝與創意,帶出「精萃世界:墨西哥(Distil Your World :Mexico)」,探索墨西哥令人著迷的文化與風味之美。

麥卡倫釀酒師Diane Stuart攜手Joan Roca,親身走訪墨西哥,感受最能代表墨西哥文化的慶典「亡靈節」。Diane Stuart表示:「從抵達墨西哥開始,即可感受到這座充滿熱情與能量的城市,尤以『亡靈節』這一天,這份熱忱昇華成了令人驚嘆、全城共襄盛舉的歡慶盛典,彰顯墨西哥居民對亡靈節的投入,如同麥卡倫釀酒師對酒款付出的心力及釀酒工藝的堅持,以『精萃世界:墨西哥』捕捉這份悸動,探索墨西哥獨一無二的奧妙風味。」

新酒款將墨西哥城市中繽紛的色彩、熱情的氛圍與傳承千年的文化底蘊完美呈現,以初次歐洲和美國雪莉橡木桶相互勾兌,呈現「亡靈節」代表萬壽菊的天然色澤,酒液散發出節慶特有的亡靈麵包香氣、清新的香草、香甜鳳梨伴隨著淡雅的萬壽菊芬芳,入喉後即感受到墨西哥傳統巧克力莫蕾醬的濃郁,與炙燒鳳梨繚繞於味蕾中,如同置身一場熱情慶典。

酒款外盒以麥卡倫經典的三角形元素排列,完整呈現墨西哥城市地貌,酒瓶以萬壽菊為靈感的3D雕刻圍繞於四周,並以象徵墨西哥活力與慶祝生命的粉紅色為主體營造出花團錦簇般的慶典氛圍。

盒內的畫作則來自善於觀察大自然和熟捻墨西哥民間傳說的插畫家Alfredo Rios,受慶典氛圍啟發,以流暢的筆觸、幾何圖形與巧妙的編排,將亡靈節元素完美呈現。角落四周的花、鳥、魚和兔子,訴說著生命生生不息的循環;畫作中心的萬壽菊,映照著殷殷期盼與摯愛團聚的心;環抱在懷中的吉他,則意涵以旋律引領摯愛的靈魂,穿越時光前往來世。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康