日本環球影城買一送一 易遊網線上旅展46折起、150間日本飯店獨家5折

年末最後一檔旅展大促即將登場，看準消費者已陸續在規劃年底、春節旅遊，易遊網攜手百萬人氣插畫家「啾啾妹」搶先推出「啾想去旅行」線上旅展，即日起至11月7日全站國內外旅遊商品祭出四六折起優惠，下殺幅度保證不輸ITF。活動期間平日中午加碼推出10元日韓網卡和日本環球影城門票買一送一的限量搶活動，絕對要設好鬧鐘手刀搶起。此外，省上加省的撇步就是搶領限量折扣碼，每人最高可領取3,000元折扣碼，結帳使用再爆省一波。凡於活動期間下單，還有機會抽中美國不限航點機票、萬元機票金、五星飯店住宿券和啾啾妹聯名週邊等好禮。

抽美國不限航點機票！飛越南5千有找 飛舊金山免3萬

喜歡自由行的旅客，想要搶便宜機票，除了同步享有各大航空公司最高八五折起的旅展優惠票價外，領取易遊網機票折扣碼「itfflight300」，單筆還可再折300元。想安排一趟越南輕旅行，搭乘越捷航空來回含稅只要4,489元起；小資族最愛的首爾，搭乘韓亞航空，來回含稅最低免萬元就能輕鬆出發，看好出發日就可以先卡位；想要規劃長程旅遊，聯合航空飛舊金山，來回含稅每人只要2.9萬元起。於線上旅展期間購買機票，不限航點與消費金額，即可抽聯合航空美國不限航點機票，趁這波優惠趕緊預約你的下一趟旅行。

日本五星飯店免3千！輸碼最高再減800 加碼抽萬元日幣玩樂禮金

看好日本旅遊熱潮持續上漲，易遊網攜手超過150間日本飯店祭出五折起的獨家優惠價外，加碼再抽萬元日幣玩樂禮金。推薦飯店有：五星級星野集團旗下2023全新開幕的「OMO 關西機場by星野集團」，鄰近關西機場還可眺望整個大阪灣，每晚含稅2,300元起；欲享受大浴場三溫暖就選四星級的「札幌Vessel花苑薄野酒店」，除了位置便利更是親子友善，每晚含稅只要1,750元起的超甜價；想到沖繩來趟夢幻海島之旅，「那霸格拉斯麗酒店」每晚含稅2,500元起，鄰近沖繩最熱鬧的國際通商圈，購物血拼、大啖美食都很方便。想再省一筆，APP訂房輸入折扣碼「pretty500」，單筆滿5,000折500元，若刷玉山易遊卡輸入「espretty800」則可現折800元。

韓國團免萬元！北海道團比單買機票還便宜 星宇日本團直降3千

團體旅遊鎖定民眾熱愛的東北亞旅遊祭出超殺價，像是【韓國團5天】讓你一秒到人氣韓劇《財閥家的小兒子》拍攝地，造訪總統私人度假別墅並暢遊全球最大室內主題樂園樂天世界，每人含稅只要9,800元起的超甜價；迎接日本賞雪旺季，【北海道賞雪團5天】眺望函館山夜景、在小樽市漫遊，入住一晚五星飯店，每人含稅只要25,888元起，比單買機票還便宜；想一睹藏王樹冰的奇景風采，【日本東北樹冰團4天】賞樹冰、泡名湯，每人含稅28,600元起；易遊網星宇（2646）日本團涵蓋八大航點，旅展期間每人直降二-三千，首推12月起最新開航的【名古屋團體5天】，每人含稅30,900元起；泰國免簽即將上路，規劃泰國旅行現在就是最好時機。首選【泰國曼谷團5+1天】六人即成行，包船體驗湄南河螢火蟲夜遊，走訪特色水上市集，感受浪漫的安帕瓦水上市場，長榮直飛每人含稅17,900元起。

台灣訂房53折起！五星飯店每人最低1,250元起 再抽墾丁H會館

國內旅遊住飯店想省一波，獨家專案價絕對讓你買到最划算。今年全新開幕的「福容徠旅高雄」，限時下殺五五折起，不僅鄰近六合夜市、位置佳，更與全球知名的居家品牌IKEA攜手合作打造主題房，每晚含稅只要2,399元起；主打輕奢質感並曾榮獲2022德國iF設計獎的「台中余舍行旅」，下殺五三折，含早每晚含稅3,000元起；距離墾丁大街僅10 分鐘的五星級飯店「墾丁凱撒大飯店」每晚含稅5,000元起，再享指定假日不加價以及二、三、四人同價優惠，揪親友一起住，最低每人只要1,250元起；坐擁無敵海景與生態綠廊級的五星級「台南大員皇冠假日酒店」，享雙人入住不指定房型，每人只要1,999元起。而旅展期間只要預訂台灣訂房，還有機會獲得「墾丁H會館」住宿券。

國旅激降快搶！環島之星列車套票買三送三 澎湖五星自由行免4千

搭乘全台最好玩觀光列車「環島之星夢想號」玩台灣，除了指定區段列車套票祭出買三送三的限時優惠外，還有激降爆省行程搶到賺到。【環島之星‧台南台糖長榮酒店自由行2天】，入住台南五星級飯店，每人只要2,999元起；【環島之星‧花蓮理想大地自由行2天】入住全台唯一能搭船遊河，宛如漫遊西班牙夢幻園區的「花蓮理想大地度假飯店」，每人只要6,250元起；欲享受一場冬季泡湯之旅，【環島之星‧台東知本老爺自由行2天】一泊二食溫泉度假，旅展限定激省價6,999元起。此外，想徜徉大海、一睹澎湖跨海大橋，【澎湖五星機酒自由行3天】奢享「澎湖福朋喜來登酒店」或「澎澄飯店」五星級飯店，每人3,999元起，挑戰市場最低價。

秒殺預測！日本環球影城門票買一送一 日韓網卡超狂10元銅板價

除了眾多激殺商品外，於易遊網線上旅展期間，平日中午12點還有限量搶活動，日本環球影城門票、屏東海生館門票、野柳海洋世界門票通通買一送一；日本南韓虛擬網卡五天5GB和肯德基蛋塔，也只要10元銅板價，限時限量，搶完為止。