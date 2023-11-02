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三百萬鋼筆做公益！法拉利聯名精品僅一件 喜蒙收藏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍（Montblanc）Stilema SP3頂級書寫工具，全球限量599只，訂價約30,000歐元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）Stilema SP3頂級書寫工具，全球限量599只，訂價約30,000歐元。圖／萬寶龍提供

一只鋼筆三百萬？對頂級收藏家而言可能是九牛一毛，但如果是為了公益慈善拍賣，金額似乎就多多益善。萬寶龍（Montblanc）日前參與了紐約The Shed藝術中心舉辦的Ferrari Gala慈善拍賣，並以一款與法拉利聯名的特別版Ferrari Stilema SP3書寫工具、最終拍得10萬美金折合台幣約325萬，也為公益獻上一份心力。

此一Ferrari Gala慈善拍賣的資金，主要用於法拉利的長遠教育工作。法拉利的品牌創辦人60年前先在義大利羅馬創辦了法拉利高等學院（The Alfredo Ferrari Institute of Higher Education），除了致力於教育，同時不定期支援國際救援工作、希望在地社區所需資源，幫助社會中相對弱勢階層的學員。

而本次萬寶龍推出的這只Ferrari Stilema SP3特別鋼筆，設計靈感來自同一色調噴漆的Tailor Made Ferrari 812 Competizione車款，該車款僅生產999輛，其中一輛在該晚會上拍賣、並以510萬美元成交；而特別版的Ferrari Stilema SP3則具有搶眼的黃色，以及流線一如車體的簡潔線條。

雖然慈善拍賣會已於日前落幕，但想擁有這款設計並非遙不可及，原版的Stilema SP3頂級書寫工具，擁有同樣的設計輪廓、線條與細節：包含仿照Daytona SP3車頭切入空氣角度的筆蓋頂部斜角、筆身前端的橫紋裝飾則讓人聯想到保險槓上的葉片，以及：以純白金製作、唯有在拉出裝飾片時才將顯現的上墨機制。全球限量599只，訂價約30,000歐元、折合台幣約102萬8,000元。

跑車將帶人前往遠方，燃起對生活的樂趣，而鋼筆則是在筆尖的轉動之際讓思潮奔騰，跨越地理的限制、無遠弗屆。

Stilema SP3頂級書寫工具，從跑車的車體輪廓、特色，融入筆身設計。圖／萬寶龍提供
Stilema SP3頂級書寫工具，從跑車的車體輪廓、特色，融入筆身設計。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）日前以與法拉利聯名的特別版Ferrari Stilema SP3書寫工具、最終拍得10萬美金，為公益獻上一份心力。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）日前以與法拉利聯名的特別版Ferrari Stilema SP3書寫工具、最終拍得10萬美金，為公益獻上一份心力。圖／萬寶龍提供
紅色除了代表熱情，也是Ferrai的品牌愛用主色，並在Stilema SP3頂級書寫工具中、低調現身。圖／萬寶龍提供
紅色除了代表熱情，也是Ferrai的品牌愛用主色，並在Stilema SP3頂級書寫工具中、低調現身。圖／萬寶龍提供

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