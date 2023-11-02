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獨／泰式料理＋手工啤酒！慶城街「Jolly」熄燈
主打全台唯一將「泰食」與「手工釀啤酒」結合的「Jolly手工釀啤酒泰食餐廳」，近期宣佈因經營策略及未來發展方向調整，旗下的「慶城店」於10月31日停止營業。隨著慶城店歇業，目前僅剩內湖店、衡陽店。
相較於其他泰式料理餐廳，Jolly主打泰式料理與手工釀啤酒的結合。店內提供有香茅酥炸魚、蝦醬炒空心菜、檸檬清蒸魚、酸辣香湯、綠咖哩椰汁雞肉等不同類型的菜餚，同時也提供皮爾森啤酒、淡色愛爾啤酒等許多手工釀啤酒，是許多民眾輕鬆吃飯的好去處。
近期結束營業的Jolly慶城店，店址鄰近台北捷運南京復興站，在google上獲得超過1,600則評論，平均獲得4.1分。但是業者日前發布簡訊通知會員，表示由於經營策略及未來發展方向調整，餐廳營業至10月31日，感謝18年來支持慶城店的客人。同時公告中也說明，內湖店及衡陽店會繼續服務。
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