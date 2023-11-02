獨／泰式料理＋手工啤酒！慶城街「Jolly」熄燈

球鞋不只場上拼搏時的必要裝備，更能是潮流穿搭的亮點！因此Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋系列，帶來 「雪狼WOLF PACK」及季節限定紅、藍新配色，俐落的外型與搶眼設計，根本是大寫的帥氣。

2023-11-02 11:42