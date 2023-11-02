人氣漫畫原子少年攜手Snapshot 打造專屬特展

去年男團選秀節目《原子少年》帶動台灣偶像風潮，同為出品人的橘子集團在beanfun!「漫畫星」平台獨家發行漫畫《原子少年》，二次元少年們帥氣的外型，深受眾多少女粉絲們的喜愛與關注，也成為首個從真人選秀節目出道的虛擬偶像男團。今年冬季即將來臨，beanfun! 為溫暖粉絲們的心，特別舉辦【人氣漫畫原子少年月】活動，攜手Snapshot妞拍貼共同歡慶主題月。自11/1至11/30止，Snapshot妞拍貼特別於台北信義店打造【人氣漫畫原子少年主題特展】，並在全台門市推出10款限定少年主題拍貼框，讓少女們可與偶像同框合照，粉紅泡泡大爆發。今年冬季邀請女孩們一同來踩點打卡，少年們期待與妳相見。

戀愛感爆棚超心動！《人氣漫畫原子少年》主題特展在Snapshot信義店 與少年們同框趁現在

與少年們同框合照再也不是夢！11月起《人氣漫畫原子少年》與風靡全台的韓式拍貼機Snapshot妞拍貼浪漫合作，於台北信義門市打造夢幻的主題特展，現場周邊商品展區、擺設裝置與拍照道具皆隨處可見少年們的帥氣身影。Snapshot妞拍貼也推出10款《人氣漫畫原子少年》主題框，全台門市與機台同步上架！此外，11/1~11/30 至 Snapshot 妞拍貼台北信義店、台北中山店、台中一中店，向門市人員出示《人氣漫畫原子少年》主題拍貼框與「原子少年星際總部」IG追蹤畫面，就可獲得《人氣漫畫原子少年》精美簽名板，掃描簽名板上的QR Code還能領取數位明星卡，另附贈妞新聞奶茶節的奶茶扭蛋10元折價序號。

11/1-11/30止，《人氣漫畫原子少年》主題特展於Snapshot信義店浪漫展出。 圖 / beanfun! 提供

Snapshot妞拍貼推出10款《人氣漫畫原子少年》主題框，全台門市與機台浪漫上架！ 圖 / beanfun! 提供

《人氣漫畫原子少年》主題特展陳列多款週邊商品、拍照道具，邀請妳同框合影。 圖 / beanfun! 提供

《人氣漫畫原子少年》超寵粉 線上抽獎、奶茶節扭蛋抽好禮 冬季即將引爆少女們的心

歡慶主題月，《人氣漫畫原子少年》免費送妳甜蜜好禮，11/1(三)至11/22(三)，凡追蹤原子少年星際總部的IG帳號，按讚抽獎貼文並在留言處「標記1位想揪去喝奶茶、拍照的朋友」，就有機會獲得妞新聞奶茶扭蛋或Snapshot 妞拍貼100元折價券。此外，整個11月凡於妞新聞奶茶節官網訂購奶茶扭蛋，即可獲取6杯隨機飲品，並有機會抽中限量【人氣漫畫原子少年心動禮包】，內含《人氣漫畫原子少年》紙袋、飲料提袋、折疊圓扇、簽名板與Snapshot韓式拍貼50元折價券。快來揪姊妹們一起喝奶茶，嘴甜心也甜！

追蹤原子少年星際總部的IG帳號，就有機會獲得妞新聞奶茶扭蛋或Snapshot 妞拍貼100元折價券。 圖 / beanfun! 提供

【2023 人氣漫畫原子少年月】活動資訊

活動日期： 2023/11/1(三) -2023/11/30(四)

《人氣漫畫原子少年》 X Snapshot主題特展地點：Snapshot台北信義店（台北市信義區忠孝東路五段35號2樓）

原子少年星際總部IG帳號

《人氣漫畫原子少年》 X 妞新聞奶茶節活動網站