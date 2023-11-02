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是吹風機也是整髮器 UNIX多功能吹風機連毛小孩也能吹

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新款UNIX Airshot Dual Motion吹風機裝上專屬套件立即成為熱工具，一機多功能，連毛孩都能使用。圖／UNIX Taiwan提供
新款UNIX Airshot Dual Motion吹風機裝上專屬套件立即成為熱工具，一機多功能，連毛孩都能使用。圖／UNIX Taiwan提供

韓國美髮工具品牌UNIX宣布推出全新設計到多合一吹風機UNIX Airshot Dual Motion，運用隨附的整髮工具，以及5種吹髮、造型模式，一機就可以輕鬆搞定所有頭髮吹整需求，品牌更特別請來韓國頂尖髮廊Joy 187的創辦人，同時也是韓星Aespa、全鍾瑞、李振赫、東方神起、鄭敬淏、李尚伊、南宮珉等人氣明星的專屬設計師Jo示範吹整技巧。

UNIX Airshot Dual Motion運用康達效應，可快速吹乾頭髮，裝上專屬套件後則立即變身造型熱工具，內建5組客製化FIT護理模式，包括S頭皮模式，針對頭皮特別設計，不管是短髮還是中長髮，都可以快速將髮根吹乾，同時帶來頭皮清新舒暢；D損壞模式，專為受損髮質而設計；C護理模式則是加強頭髮水分平衡；另外還有特別輕柔的B嬰兒模式，以及專為養寵物家庭設計的P寵物模式，可以快速仔細吹到毛髮根部，不刺激皮膚，還能保持毛髮濕潤光亮，減少打結，全家都能找到最適合自己的功能使用。

新款UNIX Airshot Dual Motion吹風機裝上專屬套件立即成為熱工具，一機多功能。圖／UNIX Taiwan提供
新款UNIX Airshot Dual Motion吹風機裝上專屬套件立即成為熱工具，一機多功能。圖／UNIX Taiwan提供
韓國頂尖髮廊Joy 187的創辦人暨設計大師Jo特地來台為UNIX Airshot Dual Motion吹風機站台。圖／UNIX Taiwan提供
韓國頂尖髮廊Joy 187的創辦人暨設計大師Jo特地來台為UNIX Airshot Dual Motion吹風機站台。圖／UNIX Taiwan提供

設計師 頭髮 寵物

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