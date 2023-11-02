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Swatch攜手辛普森家庭 打造「荷馬」最愛甜甜圈腕表 超Q設計好幽默！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch以粉紅巧克力醬甜甜圈為靈感，推出聯名設計表款，醒目黃色與粉紅色交織，讓影迷立刻就能想起動畫中各種爆笑片段。圖／摘自imdb、Swatch提供
Swatch以粉紅巧克力醬甜甜圈為靈感，推出聯名設計表款，醒目黃色與粉紅色交織，讓影迷立刻就能想起動畫中各種爆笑片段。圖／摘自imdb、Swatch提供

你的靈魂食物是什麼？已經推出36年的動畫情境喜劇「辛普森家庭（The Simpsons ）」成員荷馬（Homer Simpsons）來說，莫過於甜甜圈了，而且還是淋有粉紅巧克力醬，最後撒上巧克力糖粒的口味。而這款經典口味的甜甜圈更成為了荷馬辛普森的另類象徵，於是Swatch便以為靈感，推出聯名設計表款，醒目黃色與粉紅色交織，讓影迷立刻就能想起動畫中各種爆笑片段。

每個人都有自己的療癒系食物，可能是巧克力蛋糕、鹹酥雞、可樂或是披薩不等，然而在動畫情境喜劇長青樹的「辛普森家庭」中，甜甜圈可能是出現次數最高的食物，甚至還成為了其中某幾集的主題。原因無它，辛普森家庭中擔綱父親的荷馬就是甜甜圈的最大擁護者，還因為過分的喜愛，成為另類角色象徵圖騰，甚至知名的食品公司還曾推出「荷馬」口味限定甜甜圈，就能知道有多受到歡迎。而向來聯名不遺餘力的Swatch也在辛普森家庭創紀錄的第35季開播後，立即獻上全新合作腕表，主題當然就是那個沾有粉紅巧克力醬的甜甜圈。

粉紅巧克力醬甜甜圈已成為荷馬辛普森的象徵，於是Swatch全新Seconds Of Sweetness腕表，便以被咬了一大口的甜甜圈點綴彩色糖粒圖案當作表盤主題。圖／Swatch提供
粉紅巧克力醬甜甜圈已成為荷馬辛普森的象徵，於是Swatch全新Seconds Of Sweetness腕表，便以被咬了一大口的甜甜圈點綴彩色糖粒圖案當作表盤主題。圖／Swatch提供

粉紅巧克力醬甜甜圈已成為荷馬辛普森的象徵，於是Swatch全新Seconds Of Sweetness腕表，便以被咬了一大口的甜甜圈點綴彩色糖粒圖案當作表盤主題，表帶設計以辛普森家庭的亮黃色為基礎，點綴亮粉色糖霜及色彩繽紛的糖粒。表環印有The Simpsons字樣，玩味十足的包裝設計更是該對幽默詼諧的動畫致敬。而這只是第一款與辛普森家庭聯名的表款，在未來Swatch表示還會陸續推出不同角色的對應腕表，讓粉絲們得以收藏。

Swatch全新Seconds Of Sweetness腕表，玩味十足的包裝設計更是該對幽默詼諧的動畫致敬。圖／Swatch提供
Swatch全新Seconds Of Sweetness腕表，玩味十足的包裝設計更是該對幽默詼諧的動畫致敬。圖／Swatch提供

Swatch Seconds Of Sweetness腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch Seconds Of Sweetness腕表，3,450元。圖／Swatch提供

在動畫情境喜劇長青樹的「辛普森家庭」中，甜甜圈可能是出現次數最高的食物，甚至還成為了其中某幾集的主題。圖／摘自The Simpsons facebook
在動畫情境喜劇長青樹的「辛普森家庭」中，甜甜圈可能是出現次數最高的食物，甚至還成為了其中某幾集的主題。圖／摘自The Simpsons facebook

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