有你共創攜手嘖嘖 開創更多樣化募資市場

有你共創持續以文創商品IP為本，為品牌提供更便利多元的通路服務，現在也攜手募資第一品牌嘖嘖，成立「優嘖」，企圖在「品牌跨境運營」以及「文化娛樂產業跨界」兩項業務上強強聯手，為募資市場創造更多不同的機會。

優嘖營運長洪志杰表示: 「在優嘖uniizec成立前，長期跟隨著母公司有你共創，持續在文化藝術領域中耕耘，深刻體會到，要讓文化娛樂產業持續創作出優秀作品，不能只仰賴自身才華。優嘖uniizec的成立，是對當代文化娛樂產業的期許和宣告，我們樂於開創所有可能，來自各方的創意能量可以在這裡自由流動，各種前瞻的觀點在這裡盡情發聲。」

過往文化創意娛樂產業創作者透過經驗及有限資源，扛起龐大的財務壓力引進、製作內容，對於新型態的展演，或中小型的展演活動有著極大壓力。以「募資預購」作為展演活動進入市場的前期測試，除了可更透析市場接受度與受眾輪廓外，更能提供「共同創造」的期待感、「共同策劃」的參與體驗，有效推動新內容的市場開發，也實現母公司「有你共創」的品牌精神。

跨境電商發展迅速、工具眾多，但要能成功推動商品到落地推廣，仍會有許多執行法規、資訊傳遞上的挑戰，如跨國政策、稅務、物流倉儲、行銷通路維護等，更多的是面對跨國消費市場的機動應對。

優嘖uniizec偕同品牌從跨國營運思維開始，用積累的操作數據分析導入對策、有效運用國際聯盟合作渠道，協助品牌在進軍跨國市場前，執行市場預測、產品定價、金流物流、倉儲管理等業務，致力與品牌一同、從０到１的陪伴顧問服務！

期待透過完整的海內外服務整合，提供台灣及日本全方位服務，並讓市場延伸到廣闊的國際市場。幫助品牌量身打造客製品牌發展策略及日本在地化，推廣海外事業版圖，打造品牌跨境官網、通路運營業務及從群眾募資平台作為第一哩路並且成為踏金石創造品牌熱度，讓世界看見台灣創新能量。同步複製成功經驗，將日本品牌帶入台灣，從群眾募資平台點亮品牌、落地建立官網、多渠道通路，完整佈局台灣市場策略。

洪志杰指出: 「持續的與國際市場交流、進行商業計畫是優嘖與品牌的共識。透過過往的境外募資計畫，解讀市場與各渠道的反饋，最重要的是整合有效的推動策略、持續的分析市場結構，才有機會滾動出極大化的商業價值。」

有你共創攜手嘖嘖，成立優嘖uniizec，瞄準品牌跨境及文化娛樂募資兩項業務市場，目標為台灣品牌及文化娛樂產業，注入新能量，共同擴大市場版圖。