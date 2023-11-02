月底登國家音樂廳！薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」票券熱賣中

世界各大知名音樂節演出常客、全球演出超過2000場且場場爆滿，享譽國際的薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」，睽違六年，即將於今年本月底再度訪台，將以搞笑劇場概念演繹古典名曲，結合音樂、戲劇、舞蹈的多元演出，帶給觀眾最精彩豐富的感官體驗！

「薩克斯瘋四怪客」成立於1994年，每位團員都是薩克斯風大賽的常勝軍；出道近20年，2000多場演出場場爆滿！所到之處皆好評如潮。過往曾在巴黎最古老的歌劇院奧林匹亞音樂廳、亞維儂藝術節、布爾日春天音樂節、里昂夏日音樂節等世界知名音樂節演出。有別於其他世界知名的薩克斯風重奏團，「薩克斯瘋四怪客」自稱自己是一個非典型的四重奏，在演奏中加入喜劇的元素，彙集了街頭及劇場表演的風格，讓爵士、古典音樂深入淺出，在聽覺饗宴之餘更是爆笑不斷，顛覆大家對薩克斯風演奏會的刻板印象。

「Super Sax Show」以音樂來表現劇情的表演形式，讓音樂會「活」起來，變成一場活潑有趣的音樂秀。演出的故事背景發生在巴黎，四位素不相識的薩克斯風好手，來到同一個樂隊參加面試，然而，他們的才華洋溢及獨特的風格卻不受面試官的青睞，在受盡批評後四人最終紛紛落選，而這卻只是故事的開始。落選後的四人毅然決定組建起自己的樂隊，驚喜的是，雖然風格迥異，但當他們的音樂結合時，卻是非常的和諧，隨之他們便開啟了專屬於他們的音樂之旅，並由此一舉成名！整場演出透過演奏家兼顧幽默與創意的詮釋，讓觀眾看到與過往印象中不同的薩克斯風演出，原來薩克斯風還能這樣「玩」！

「薩克斯瘋四怪客」四位薩克斯風演奏家包括Michel Oberli、Samuel Maingard、Frédéric Saumagne和Guy Rebreyend，每一位都是活躍於薩克斯風領域的知名好手。透過四位演奏家高水準的吹奏技巧以及出其不意的編曲安排，讓整體演出有著古典音樂的嚴謹，又有如歌舞廳演出般的活潑氛圍，將高超的演奏技巧與幽默風趣的巧思完美結合，顛覆觀眾以往對於薩克斯風的印象，古典音樂變得有趣又好玩。