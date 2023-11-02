長銷音樂劇傳奇「LPC」南村劇場熱鬧演出中 觀眾好評不斷

「百老匯傳送門」再度開啟！締造台灣長銷音樂劇歷史紀錄，從2021年起兩年內演出184場的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」（劇迷暱稱「LPC」），於10月13日起由活性界面製作於南村劇場展開第三季演出，期待以優質作品為台灣音樂劇市場再創新猷。

外百老匯史上第二長壽音樂劇「LPC」，在紐約連續演出5,003場，號稱「六人行」、「慾望城市」音樂劇版，已經在世界各地不斷被翻演多年。戲中精彩歌舞讓你深深共鳴，20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事，絕對命中你的愛情場景，以最輕鬆娛樂但又深刻動人的方式呈現「那些關於約會、羅曼史、婚姻、愛人、夫妻（和他們的親戚），所有你一定經歷過或是偷偷想過但絕不承認的念頭。」

製作人吳筱荔表示，本季演出不僅是第一季的4位原卡演員以及第二季的7位演員全數回歸，還特別邀請到了在原創音樂劇「鬼歸代言人」大放異彩的音樂劇演員高華麗加入，以12人的陣容帶來滿滿變化的多重組合，期待劇迷持續進場多刷，體驗不同組合帶來的全新滋味。

「LPC」11月份場次目前熱賣中。圖/活性界面製作提供

第三季的「LPC」於今年八月中開票旋即受到觀眾熱烈注目，討論聲量與銷售速度俱佳，10月份場次已於開演前銷售一空，劇迷紛紛敲碗後續場次組合儘快開票；11月份場次目前熱賣中。本季特別和湧金啤酒品牌合作，推出兩款LPC聯名啤酒，加上特選紅酒、氣泡清酒，讓觀眾可以邊看戲邊喝酒，輕鬆享受好戲，體驗紐約外百老匯小酒館風情。

「LPC」由活性界面製作出品，聯合數位文創與大清華傳媒聯合出品，南村劇場聯合主辦。自今年10月13日起於南村劇場駐地演出，每週六場多卡組合，誠摯邀請觀眾進場欣賞這齣充滿娛樂充滿愛的經典音樂劇。購票請洽 口袋售票 。

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