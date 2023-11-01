新菜現省111元！「鵝川」進駐微風南山 招牌酸菜魚必嚐

主打潮汕滷鵝、老罈子酸菜魚等料理的「鵝川」，近期於微風南山開設品牌二號店，同樣提供品牌的招牌特色料理。同時還有「咖哩大蝦」、「十三香小卷年糕」兩款新菜登場。即日起至11月30日期間，還可享新菜現折111元的優惠。

「鵝川」的團隊擁有30年以上的兩岸餐飲經驗，2018年於台北大安區開設首間鵝川，號稱是台灣首間酸菜魚主題餐廳。店內提供的招牌菜「老罈子酸菜魚」選用當日現殺的山泉鱸魚為主角，搭配醃製酸菜、箭筍、金針菇、百葉豆腐等配料，還會以乾辣椒、花椒粒增添香氣。除了魚肉之外，還會加入「酥炸魚頭」，增添豐富性，每份適合2～4人享用，988元；大份則為1,188元。依照顧客喜好，還有「青花椒魚」、「麻辣水煮魚」等口味可供選擇。

「潮汕滷鵝」則是將鵝肉使用20餘種中藥材香料熬煮入味，除了鵝肉外，還有掌、翅、胗、肝等多種部位，可搭配特製酸醋沾醬品嚐。潮汕滷鵝每份298元，滷鵝三寶每份498元。除滷鵝外，還有「滷牛腱」、「滷牛肚」、「滷豬大腸」等不同品項。另外店內也提供燒椒茄子、川味蒜泥白肉、歌樂山辣子雞、十三香麻辣蝦等冷熱料理。

鵝川二店開幕之餘，也同步推出兩款新菜。「咖哩大蝦」將白蝦與泰式香料一起大火快炒，下飯開胃，每份598元。「十三香年糕小卷」則是使用肉桂、丁香、花椒、小茴香、木香等十三種辛香料獨家配方與新鮮小卷、年糕大火快炒，香氣十足，每份488元。即日起至11月30日，凡於微風南山店點購兩款新菜，均限折111元。「咖哩大蝦」優惠價487元，「十三香年糕小卷」優惠價377元。