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有夠「派」！炸彈表以F1賽道之名 腕間風格狂飆
高速呼嘯而過的噪音、引擎隆隆作響的速度感，都是賽車運動之所以令人著迷的原因之一。通常賽車聯名商品多與傑出的賽車手、賽車賽隊為主，但瑞士的BOMBERG炸彈表近日則發表兩只全新設計：與F1的Spa斯帕賽道和Yas Marina亞斯碼頭賽道聯名的BOLT-68 Racing腕表，在手腕間展現高速、炸裂與力量，大膽使壞。
BOMBERG過去樂於挑戰常規，無論是將大麻、南美亡靈節或重型機車加入設計，加上合宜的入門價位，成為手上極具個性的造型單品。新推出的BOLT-68 Racing計時碼表則與兩條知名的F1賽道聯名：分別是位於比利時列日的Spa斯帕賽道，以及位於阿布達比大獎賽的Yas Marina亞斯碼頭賽道。
兩條賽道的地形、所在環境迥然不同，其中Spa賽道的彎角具高度挑戰，前任世界車王、西班牙名將阿隆索（Alonso）也曾承認賽道中的「艾爾羅格彎」（Circuit de Spa-Francorchamps）在賽事中的險峻與重要；Yas Marina亞斯碼頭賽道則貫穿了阿拉伯大公國的阿布達比海灘，其周邊的主題樂園、飯店也為賽事帶來高反差的度假、愜意情趣。為何BOMBERG優先挑選了這兩條賽道聯名，或不言可喻。
而兩款BOLT-68 Racing腕表則都具備散發強烈造型感的「牛頭」設計：調整時間的表冠位於12點鐘方向，一旦將表帶拆下、可另外接上金屬鏈結，成為復古又前衛的懷表。表款面盤都具有垂直線條裝飾，Ronda 3540D石英機芯則有著時間顯示與1/10秒的計時碼表功能。在公路、國道上飆車是危險且可能觸法的行為，但在手腕上展現激昂與熱血，是不是有型又安全多了？
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