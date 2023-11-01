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「蝙蝠俠」羅伯派汀森帥穿DIOR最新男裝 這影片愛了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供

Dior推出Dior Icons男裝膠囊系列，創意總監Kim Jones男士形繪了全新男性著衣的輪廓，滿載極致考究而與不著痕跡的低調奢華。此全新系列更邀得品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）詮釋全新一季的形象照，在攝影師Alasdair Mclellan的鏡頭中，沐浴在自然光線下的這位好萊塢男星傳達出精緻的氣質，彰顯出這一系列新作的鮮明清晰感。

Dior Icons男裝膠囊系列的特色，為經典單品長款大衣，採用喀什米爾羊絨、府綢和初剪羊毛等高貴柔和的材料製作，同時昇華了挺拔的長外套輪廓；優雅簡約的長褲是工坊精準打版工藝的呈現。系列創作採用自然、低飽和的中性色調，適合白天或晚上所有場合。從剪裁到運動裝，從針織品到牛仔裝，精細的細節考究與提振視覺的衣著輕盈感，展現品牌風格的精髓。

由Marc Bohan於1967年設計的Dior Oblique圖騰妝點穿插於外套的襯裏，也豐富了一系列配件，例如採用光滑皮革精製而成的Dior水牛皮德比鞋。Dior Oblique更以前所未有的Maxi比例重新詮釋，這為Weekender包增添前衛的時代感，成為本季的必備單品。 標誌性的CD Diamond圖案依序點綴Dior Hit the Road背包，展現鮮明的都會風格；散發時尚氣息的Dior Gallop單肩包則推出迷你版本。

品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森演繹Dior Icons膠囊系列。圖／Dior提供
Dior 2024早春男裝系列Maxi Oblique新品。圖／Dior提供
Dior 2024早春男裝系列Maxi Oblique新品。圖／Dior提供
Dior 2024早春男裝系列B57運動鞋。圖／Dior提供
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