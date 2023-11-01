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「蝙蝠俠」羅伯派汀森帥穿DIOR最新男裝 這影片愛了
Dior推出Dior Icons男裝膠囊系列，創意總監Kim Jones男士形繪了全新男性著衣的輪廓，滿載極致考究而與不著痕跡的低調奢華。此全新系列更邀得品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）詮釋全新一季的形象照，在攝影師Alasdair Mclellan的鏡頭中，沐浴在自然光線下的這位好萊塢男星傳達出精緻的氣質，彰顯出這一系列新作的鮮明清晰感。
Dior Icons男裝膠囊系列的特色，為經典單品長款大衣，採用喀什米爾羊絨、府綢和初剪羊毛等高貴柔和的材料製作，同時昇華了挺拔的長外套輪廓；優雅簡約的長褲是工坊精準打版工藝的呈現。系列創作採用自然、低飽和的中性色調，適合白天或晚上所有場合。從剪裁到運動裝，從針織品到牛仔裝，精細的細節考究與提振視覺的衣著輕盈感，展現品牌風格的精髓。
由Marc Bohan於1967年設計的Dior Oblique圖騰妝點穿插於外套的襯裏，也豐富了一系列配件，例如採用光滑皮革精製而成的Dior水牛皮德比鞋。Dior Oblique更以前所未有的Maxi比例重新詮釋，這為Weekender包增添前衛的時代感，成為本季的必備單品。 標誌性的CD Diamond圖案依序點綴Dior Hit the Road背包，展現鮮明的都會風格；散發時尚氣息的Dior Gallop單肩包則推出迷你版本。
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