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升級穿搭品味、自帶光芒很簡單！挑對眼鏡配件成為秋冬造型亮點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
備受好萊塢明星們肯定的OLIVER PEOPLES眼鏡有著頂級工藝技術與洗鍊美學結合，產品本身就自帶光芒戴上臉絕對能為整體品味加分。圖／OLIVER PEOPLES提供
備受好萊塢明星們肯定的OLIVER PEOPLES眼鏡有著頂級工藝技術與洗鍊美學結合，產品本身就自帶光芒戴上臉絕對能為整體品味加分。圖／OLIVER PEOPLES提供

誰說冬天到來，太陽眼鏡就要退場？就眼睛防曬的需求而言，依舊是不可獲的單品，同時更可以是穿搭的視覺亮點，輕鬆提升個人品味。

備受好萊塢明星們肯定的OLIVER PEOPLES眼鏡有著頂級工藝技術與洗鍊美學結合，產品本身就自帶光芒戴上臉絕對能為整體品味加分。以日本醋酸纖維板材製成的Only系列眼鏡，其中的N.01款式平光鏡框，搭配了品牌經典鑰匙孔鼻橋，使得各種臉型都百搭。而N.02太陽眼鏡同樣是OLIVER PEOPLES經典設計之一，搭配復古輪廓與超薄醋酸纖維鏡架與鼻橋結構，展現了功能與造型的和諧共存。OLIVER PEOPLES旗下值得關注的還有法國新浪潮系列，呈現了高級眼鏡的復古格調，像是同時提供光學與太陽眼鏡的BIRELL款，有著客製化的鏡片組合之外，兩款皆以鉚釘細節裝飾鏡臂，搭配後讓氣質秒提升。

2023年秋冬PRADA時裝秀上展示的太陽眼鏡與平光眼鏡，靈感採用受2000年代啟發的超輕量環繞形設計。圖／PRADA提供
2023年秋冬PRADA時裝秀上展示的太陽眼鏡與平光眼鏡，靈感採用受2000年代啟發的超輕量環繞形設計。圖／PRADA提供

風格雋永百搭的OLIVER PEOPLES讓人著迷，但帶有個性與前衛設計的PRADA眼鏡同樣使人難以忽視。2023年秋冬PRADA時裝秀上展示的太陽眼鏡與平光眼鏡，靈感採用受2000年代啟發的超輕量環繞形設計。鏡框的特點是無框鏡片的側面飾有尖銳的曲度，結合透過點綴前框的三角形多面輪廓強化鏡腳。如同由醋酸纖維製成的SPRA01太陽眼鏡，採用低矩形設計，搭配代表性的厚重鏡腳增添個性。男款的SYMBOLE系列下SPRA06太陽眼鏡，特點是特大方型前框與，加上多切面鏡腳則透過帶有PRADA字樣的立體設計，引人注目。

OLIVER PEOPLES Only系列N.02太陽眼鏡，17,000元。圖／OLIVER PEOPLES提供
OLIVER PEOPLES Only系列N.02太陽眼鏡，17,000元。圖／OLIVER PEOPLES提供

OLIVER PEOPLES 法國新浪潮系列BIRELL太陽眼鏡，14,800元。圖／OLIVER PEOPLES提供
OLIVER PEOPLES 法國新浪潮系列BIRELL太陽眼鏡，14,800元。圖／OLIVER PEOPLES提供

OLIVER PEOPLES Only系列N.01款式平光眼鏡，15,900元。圖／OLIVER PEOPLES提供
OLIVER PEOPLES Only系列N.01款式平光眼鏡，15,900元。圖／OLIVER PEOPLES提供

PRADA 2023秋冬系列PRA01太陽眼鏡，15,600元。圖／PRADA提供
PRADA 2023秋冬系列PRA01太陽眼鏡，15,600元。圖／PRADA提供

PRADA 2023秋冬系列PRA06太陽眼鏡，16,500元。圖／PRADA提供
PRADA 2023秋冬系列PRA06太陽眼鏡，16,500元。圖／PRADA提供

眼鏡 PRADA

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