升級穿搭品味、自帶光芒很簡單！挑對眼鏡配件成為秋冬造型亮點
誰說冬天到來，太陽眼鏡就要退場？就眼睛防曬的需求而言，依舊是不可獲的單品，同時更可以是穿搭的視覺亮點，輕鬆提升個人品味。
備受好萊塢明星們肯定的OLIVER PEOPLES眼鏡有著頂級工藝技術與洗鍊美學結合，產品本身就自帶光芒戴上臉絕對能為整體品味加分。以日本醋酸纖維板材製成的Only系列眼鏡，其中的N.01款式平光鏡框，搭配了品牌經典鑰匙孔鼻橋，使得各種臉型都百搭。而N.02太陽眼鏡同樣是OLIVER PEOPLES經典設計之一，搭配復古輪廓與超薄醋酸纖維鏡架與鼻橋結構，展現了功能與造型的和諧共存。OLIVER PEOPLES旗下值得關注的還有法國新浪潮系列，呈現了高級眼鏡的復古格調，像是同時提供光學與太陽眼鏡的BIRELL款，有著客製化的鏡片組合之外，兩款皆以鉚釘細節裝飾鏡臂，搭配後讓氣質秒提升。
風格雋永百搭的OLIVER PEOPLES讓人著迷，但帶有個性與前衛設計的PRADA眼鏡同樣使人難以忽視。2023年秋冬PRADA時裝秀上展示的太陽眼鏡與平光眼鏡，靈感採用受2000年代啟發的超輕量環繞形設計。鏡框的特點是無框鏡片的側面飾有尖銳的曲度，結合透過點綴前框的三角形多面輪廓強化鏡腳。如同由醋酸纖維製成的SPRA01太陽眼鏡，採用低矩形設計，搭配代表性的厚重鏡腳增添個性。男款的SYMBOLE系列下SPRA06太陽眼鏡，特點是特大方型前框與，加上多切面鏡腳則透過帶有PRADA字樣的立體設計，引人注目。
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