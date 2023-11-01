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統一時代雙11提前預熱 連11天App扣11點換111元抵用券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代百貨台北店今年首度於App線上推出雙11狂歡活動，用點數放大10倍購物金。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨台北店今年首度於App線上推出雙11狂歡活動，用點數放大10倍購物金。圖／統一時代百貨提供

統一時代百貨台北店於11月2日至11月15日推出「冬時尚」檔期，全館指定滿3000送100，首3日持icash支付滿3000加送100，同時11月9日至11月11日期間加碼持icash支付滿3000加送100、滿1萬1111再加送500活動。此外，11月每周日還有超值星期天活動，持icash2.0或icashPay不限金額消費，享8% OPEN POINT點數回饋(需登錄)。

統一時代百貨今年首度於App線上推出雙11狂歡活動，自11月2日起，連續11天線上開搶，放大10倍購物金，每日上午11點開始，App線上扣11點OPEN POINT，即可兌換111元電子抵用券，即換即用，每日限量111份，將會員點數直接放大10倍。

此外還攜手館內超過30家品牌，推出商品折扣2折起，從化妝品、香氛、服飾配件、家居用品、餐飲等皆有優惠，還有1111元專區，像是雅詩蘭黛無敵膠原霜買1送5，5折特價4650元、WHOO拱辰享美無痕CC霜原價1980元，特價1111元、PIZZA CUT FIVE精選洋裝4.9折特價1111元、Hallmark自然之萃泡泡露組合原價4900元，特價1111元、法國特福不沾鍋原價1905元，特價1111元，破百款超優惠限量商品，加入雙11優惠戰。

統一時代百貨 雙11

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