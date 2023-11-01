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皇家禮炮攜手知名英倫設計師 快閃精品館打造新奢意象

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
英國新銳設計師 Richard Quinn（左）與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，用創新的態度探索高年份威士忌的世界。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國新銳設計師 Richard Quinn（左）與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，用創新的態度探索高年份威士忌的世界。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌之王」皇家禮炮今年再度攜手英國新銳設計師 Richard Quinn，以精品界的「高訂」（Haute Couture）精神，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」，包裝設計有橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版兩個版本，兩者酒液相同。為完整呈現皇家禮炮與Richard Quinn的新奢感官意象，即日起至11月13日於台北101購物中心4樓，首創「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館，更首度將價值近千萬的Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台展出，讓威士忌的風味之美與高訂時尚跨界共鳴。

在這座皇家禮炮與Richard Quinn攜手共創的期間限定超現實狂想花園裡，可以品酩到每日限量50杯的珍稀「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」單杯純飲，以及「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」、「皇家禮炮21年調和麥牙威士忌」與「皇家禮炮21年調和穀物威士忌—王者之鑽」等經典之作，還能夠喝得到「皇家晨漾沁菊」和「蓓蜜玫瑰之鑽」兩款獨家限定調酒，親身體驗皇家禮炮的極致新奢美學。

此外，為了讓消費者進一步完整感受「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」的威士忌嶄新境界，皇家禮炮特別打造「時尚旖境 新‧奢饗宴」六感品酩會，自光影幻化出的酒液結合現代舞蹈表演，讓華麗的品酩空間瞬間化為夢境般的場景，透過虛實整合的沉浸感官交疊，讓來賓深刻領略皇家禮炮的調和工藝與Richard Quinn的時尚異想。

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」由Richard Quinn親自到皇家禮炮傳奇酒廠「史翠艾拉（Strathisla）」，與皇家禮炮首席調酒師Sandy Hylop共同挑選出21年以上珍稀酒液；此外，Sandy Hylop更調和了已消逝不復再製的珍稀原酒，包括擁有「神秘之泉」美稱的「凱普多尼克（Caperdonich）」，以及位在河谷高地、名列蘇格蘭最高酒廠的「布萊弗（Braeval）」。

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」酒精濃度40%，擁有活潑多元的果香味，伴隨圓潤香草軟糖和肉桂甜香，並帶有細緻烘烤過栗子的香氣，尾韻更綻放出層次馥郁的雅緻甜美煙燻味，橙紅玫瑰與法蘭西菊限定版官方建議單瓶售價皆為5,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」橙紅玫瑰限定版（右）與法蘭西菊限定版，官方建議單瓶售價5,000元。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」橙紅玫瑰限定版（右）與法蘭西菊限定版，官方建議單瓶售價5,000元。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館，首度將價值近千萬的Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台展出。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮．時尚旖境」期間限定精品館，首度將價值近千萬的Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台展出。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop（左）與英國新銳設計師 Richard Quinn攜手，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop（左）與英國新銳設計師 Richard Quinn攜手，打造全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」橙紅玫瑰限定版，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」橙紅玫瑰限定版，結合製酒工藝美學與高訂時尚美學。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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