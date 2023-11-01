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秋冬最in「美拉德」穿搭是什麼？ 善用配件輕鬆就能時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LISA、高圓圓揹CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供
LISA、高圓圓揹CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮革HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供

春夏的多巴胺風格已經OUT，2023秋冬最有型的則是以棕褐色為主的「美拉德」（Maillard）穿搭！要能掌握美拉德的沈穩內斂，絕對要善用配件！包括BLACKPINK成員LISA、林心如、高圓圓、唐嫣等時尚指標人物，皆巧妙以CELINE棕色亦或深棕色標誌印花HÉLOÏSE包，輕鬆展現今年秋冬美拉德風的時髦穿搭。

高圓圓演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，精緻包型彰顯巴黎風格精髓。俐落風衣造型敘寫秋日篇章。圖／CELINE提供
高圓圓演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，精緻包型彰顯巴黎風格精髓。俐落風衣造型敘寫秋日篇章。圖／CELINE提供
Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供
Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供

CELINE全新的HÉLOÏSE包，採用天然圓潤的粒面小牛皮創造柔軟的包身質感，不僅手感絕佳，還能輕鬆自在地搭配。而之所以能如此柔軟舒適，則有賴CELINE工匠善用皮革的自然特性，以傳統手工藝製成，內部為麂皮材質，外部則是柔軟小牛皮，側邊為角撐板，滾邊背縫工藝將皮料拼接在一起，使得手袋線條更為圓潤流暢，包身上則裝飾CELINE經典的TRIOMPHE標識，肩帶由皮革掛鉤固定，可通過金屬扣進行微調。本季除了經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花帆布版本，還有經典棕色、月光色和岩石灰色皮革款可供選擇。

唐嫣演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花點綴包身。圖／CELINE提供
唐嫣演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花點綴包身。圖／CELINE提供
林心如演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花呈現於柔軟質感包身。圖／CELINE提供
林心如演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花呈現於柔軟質感包身。圖／CELINE提供

CELINE BY HEDI SLIMANE岩石灰柔軟牛皮革HÉLOÏSE包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE岩石灰柔軟牛皮革HÉLOÏSE包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮格HÉLOÏSE革包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柔軟牛皮格HÉLOÏSE革包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE月光白柔軟牛皮革HÉLOÏSE包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE月光白柔軟牛皮革HÉLOÏSE包，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革HÉLOÏSE包，86,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革HÉLOÏSE包，86,000元。圖／CELINE提供
Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供
Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供
LISA揹全新CELINE HÉLOÏSE包現身機場。圖／CELINE提供
LISA揹全新CELINE HÉLOÏSE包現身機場。圖／CELINE提供

CELINE

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