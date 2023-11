秋冬最in「美拉德」穿搭是什麼？ 善用配件輕鬆就能時髦

春夏的多巴胺風格已經OUT,2023秋冬最有型的則是以棕褐色為主的「美拉德」(Maillard)穿搭!要能掌握美拉德的沈穩內斂,絕對要善用配件!包括BLACKPINK成員LISA、林心如、高圓圓、唐嫣等時尚指標人物,皆巧妙以CELINE棕色亦或深棕色標誌印花HÉLOÏSE包,輕鬆展現今年秋冬美拉德風的時髦穿搭。

高圓圓演繹全新CELINE HÉLOÏSE包,精緻包型彰顯巴黎風格精髓。俐落風衣造型敘寫秋日篇章。圖/CELINE提供 Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖/CELINE提供

CELINE全新的HÉLOÏSE包,採用天然圓潤的粒面小牛皮創造柔軟的包身質感,不僅手感絕佳,還能輕鬆自在地搭配。而之所以能如此柔軟舒適,則有賴CELINE工匠善用皮革的自然特性,以傳統手工藝製成,內部為麂皮材質,外部則是柔軟小牛皮,側邊為角撐板,滾邊背縫工藝將皮料拼接在一起,使得手袋線條更為圓潤流暢,包身上則裝飾CELINE經典的TRIOMPHE標識,肩帶由皮革掛鉤固定,可通過金屬扣進行微調。本季除了經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花帆布版本,還有經典棕色、月光色和岩石灰色皮革款可供選擇。

唐嫣演繹全新CELINE HÉLOÏSE包,TRIOMPHE標誌印花點綴包身。圖/CELINE提供 林心如演繹全新CELINE HÉLOÏSE包,TRIOMPHE標誌印花呈現於柔軟質感包身。圖/CELINE提供