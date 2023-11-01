秋冬最in「美拉德」穿搭是什麼？ 善用配件輕鬆就能時髦

春夏的多巴胺風格已經OUT，2023秋冬最有型的則是以棕褐色為主的「美拉德」（Maillard）穿搭！要能掌握美拉德的沈穩內斂，絕對要善用配件！包括BLACKPINK成員LISA、林心如、高圓圓、唐嫣等時尚指標人物，皆巧妙以CELINE棕色亦或深棕色標誌印花HÉLOÏSE包，輕鬆展現今年秋冬美拉德風的時髦穿搭。

高圓圓演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，精緻包型彰顯巴黎風格精髓。俐落風衣造型敘寫秋日篇章。圖／CELINE提供 Lisa以一身寬鬆T恤與牛仔褲搭配全新CELINE HÉLOÏSE包。圖／CELINE提供

CELINE全新的HÉLOÏSE包，採用天然圓潤的粒面小牛皮創造柔軟的包身質感，不僅手感絕佳，還能輕鬆自在地搭配。而之所以能如此柔軟舒適，則有賴CELINE工匠善用皮革的自然特性，以傳統手工藝製成，內部為麂皮材質，外部則是柔軟小牛皮，側邊為角撐板，滾邊背縫工藝將皮料拼接在一起，使得手袋線條更為圓潤流暢，包身上則裝飾CELINE經典的TRIOMPHE標識，肩帶由皮革掛鉤固定，可通過金屬扣進行微調。本季除了經典的CELINE TRIOMPHE標誌印花帆布版本，還有經典棕色、月光色和岩石灰色皮革款可供選擇。

唐嫣演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花點綴包身。圖／CELINE提供 林心如演繹全新CELINE HÉLOÏSE包，TRIOMPHE標誌印花呈現於柔軟質感包身。圖／CELINE提供