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迎接雙11購物熱潮！入手聯名服飾、日製眼鏡和話題跑鞋 趕快做好購物攻略

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行品牌GU的11.11狂歡祭從11月3日開跑，連續10天提供不同特價。圖／GU提供
流行品牌GU的11.11狂歡祭從11月3日開跑，連續10天提供不同特價。圖／GU提供

沒有疫情攪局，今年的11月11日的「1111購物潮」又要到來，各個品牌也順應民眾一年就等這一波的期待心情，紛紛推出不同購物優惠，就是要讓消費者覺得買到賺到。現在就看這一篇把想買的球鞋、想換眼鏡，或是添購新裝，都列好攻略準備開搶折購吧！

【必買話題聯名服裝】

國民品牌UNIQLO將於11月3日起到11月16日為止，連續14天線上線下同步推出雙11樂享購物節，除了必買的保暖基本款之外，時尚迷不可錯過的就是眾多話題聯名，此次都在折扣行列中。像是UNIQLO：C與UNIQLO and White Mountaineering秋冬聯名系列，活動期間網路商店就提供限定款購物優惠；UNIQLO and White Mountaineering的男裝Hybrid羽絨外套，更是直接便宜500元，現買現穿「最對時」。而流行品牌GU的11.11狂歡祭則是從11月3日開跑，連續10天提供不同特價，必買的女裝降落傘工作褲現折200元、男裝超寬版工作褲，也只要890元就能帶回家。不可錯過的還有GU與日本設計師品牌beautiful people全新秋冬聯名系列將在11月3日起兩天，限定台北ATT4FUN店、新竹遠東巨城購物中心店及網路商店搶先販售。

GU與設計師品牌beautiful people全新秋冬聯名系列將在11月3日起兩天，限定台北ATT4FUN店、新竹遠東巨城購物中心店及網路商店搶先販售。圖／GU提供
GU與設計師品牌beautiful people全新秋冬聯名系列將在11月3日起兩天，限定台北ATT4FUN店、新竹遠東巨城購物中心店及網路商店搶先販售。圖／GU提供

【質感日本製眼鏡必收】

眼鏡品牌JINS來台8年，同樣於11月3日開始到11月19日為止帶來感謝祭優惠，而且消費者只要追蹤JINS Taiwan instagram帳號，並前往全台品牌門市出示手機畫面，免消費就能參加抽iPhone等好禮試手氣。此外，JINS更推出888元、1,888元、2,888元、3,888元的指定商品，提供鈦金屬、Airframe膠框、日本製手工框等百搭時尚的眼鏡款式，物超所值必須入手。JINS線上商城則從即日起到11月13日，搶先推出優惠活動，而且只要於活動期間註冊成為線上商城會員就可獲得3張1,111元的優惠券。

adidas專業跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 3，雙11期間8折起。圖／adidas提供
adidas專業跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 3，雙11期間8折起。圖／adidas提供

【人氣跑鞋優惠價提供】

adidas官方網站即是繼日起獻上連串優惠活動，準備馬拉松的人必買的ADIZERO、ULTRABOOST等專業跑鞋，或是SUPERSTAR、STANSMITH等經典鞋款，全都參與本次優惠，精選熱銷品項最低4折起，現省近3,000元。與天后碧昂絲聯名的IVY PARK系列鞋款Super Sleek，在宣布來合作最終章後更是一定要蒐藏起來；今年在潮流圈刮起一陣旋風的T-TOE系列包含SAMBA及GAZELLE等鞋款也都補貨了。

UNIQLO：C聯名系列女裝極輕羽絨外套，雙11活動期間，網路商店優惠價1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO：C聯名系列女裝極輕羽絨外套，雙11活動期間，網路商店優惠價1,990元。圖／UNIQLO提供

adidas雙面羽絨外套，原價7,000元，雙11活動期間，優惠價3,999元起。圖／adidas提供
adidas雙面羽絨外套，原價7,000元，雙11活動期間，優惠價3,999元起。圖／adidas提供

GU的11.11狂歡祭期間人氣女裝降落傘工作褲，只要790元就能帶回家。圖／GU提供
GU的11.11狂歡祭期間人氣女裝降落傘工作褲，只要790元就能帶回家。圖／GU提供

GU男裝超寬版工作褲，優惠價890元。圖／GU提供
GU男裝超寬版工作褲，優惠價890元。圖／GU提供

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