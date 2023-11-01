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奢華瑞士鈷藍咖啡館來台！ La Prairie沉浸體驗館首登台
體驗來自瑞士的頂級風格，奢華品牌La Prairie萊珀妮慶祝魚子美顏乳霜問世25周年，特別打造出「The Cobalt House鈷藍藝境沉浸體驗館」，即日起至11月5日在BELLAVITA寶麗廣塲一樓登場，其中最特別是瑞士鈷藍咖啡館，還有全台限量10組的魚子美顏奢華藝術禮盒。
在The Cobalt House鈷藍藝境沉浸體驗館中，以5站式體驗沉浸空間，第一站以靜謐鈷藍迴廊影音區，採用鈷藍色漸層玻璃與魚子美顏乳霜的瓶身呼應，欣賞專屬的形象影片；接著來到魚子美顏乳霜奢享沉浸區，設計師Sabine為La Prairie獨家訂製的家具展示區，還能享受魚子美顏奢華保養體驗。
第三站為開放式的奢華藝術饗宴沙龍區，特別推出全球限量300組，台灣限量10組的魚子美顏奢華藝術禮盒，該禮盒由品牌與荷蘭設計師Sabine Marcelis合作，將魚子鈷藍色融入於擅長的樹脂材質，更融合石英石製成的挖杓與底座，超限量推出。
第四站為超好拍的首家瑞士鈷藍咖啡館，獨特的鈷藍拉花咖啡，有著La Prairie萊珀妮抗老調養中心的家徽以及傳奇乳霜瓶身融入，最後的藝術扭蛋區，有著一台充滿童趣的扭蛋機台，每位貴賓都可以親自扭蛋，有機會獲得魚子美顏乳霜 5ml、價值6千元的魚子美顏奢華美容護理60分鐘等好禮。
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