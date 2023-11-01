最期待耶誕節早晨打開這一盒！奇幻如夢的香奈兒旅程
每個女孩心中都有一個獨一無二的耶誕節夢幻禮物清單，希望能在節日早晨醒來時打開，而這個盒子是黑白色的！香奈兒（CHANEL）今年佳節特地來到位於羅亞爾河谷的香儂頌堡（Château de Chenonceau）拍攝《A Magical Morning with CHANEL》形象視覺，一群閨密在耶誕節的傾城醒來，發現夢幻禮物從天而降，而溫暖的床成了一艘小船，彷彿即將一起出發探險！
在這趟華麗的冒險中，可見COCO CRUSH、CAMÉLIA、N°5高級珠寶系列及J12和PREMIÈRE腕表等令人愛不釋手的經典設計，採用品牌獨門的BEIGE米色金、黃金、玫瑰金或白金結合璀璨鑽石，讓每一天都如夢似幻。裝飾菱格紋圖騰（Matelassé）的COCO CRUSH系列，以K金或搭配鑽石鑲嵌的各式寬、窄版戒指、手環及耳環與耳扣，樣貌豐富；轉化香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」而誕生的N°5系列，以摩登手法將好運變為永恆。
《Bouton de Camélia》則是將最具代表性的山茶花以K金和鑽石呈現，展現不同柔美風格；個性休閒的J12腕表和品牌首度踏入製表領域時推出的PREMIÈRE腕表，無疑是香奈兒顛覆傳統製表的經典傑作，如今兩款傳世經典都隨著時代美學全新演繹，J12更換上了品牌自製的全新機械機芯，體現內外皆美的無盡魅力。
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