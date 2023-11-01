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最期待耶誕節早晨打開這一盒！奇幻如夢的香奈兒旅程

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）COMÉTE流星開放式手鐲，18K白金鑲嵌一顆重約0.15克拉主鑽、48顆鑽石總重約0.54克拉，53萬2,000元；COCO CRUSH手環，18K白金鑲嵌314顆總重約4.06克拉鑽石，145萬9,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金，27萬9,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COMÉTE流星開放式手鐲，18K白金鑲嵌一顆重約0.15克拉主鑽、48顆鑽石總重約0.54克拉，53萬2,000元；COCO CRUSH手環，18K白金鑲嵌314顆總重約4.06克拉鑽石，145萬9,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金，27萬9,000元。圖／香奈兒提供

每個女孩心中都有一個獨一無二的耶誕節夢幻禮物清單，希望能在節日早晨醒來時打開，而這個盒子是黑白色的！香奈兒（CHANEL）今年佳節特地來到位於羅亞爾河谷的香儂頌堡（Château de Chenonceau）拍攝《A Magical Morning with CHANEL》形象視覺，一群閨密在耶誕節的傾城醒來，發現夢幻禮物從天而降，而溫暖的床成了一艘小船，彷彿即將一起出發探險！

在這趟華麗的冒險中，可見COCO CRUSH、CAMÉLIA、N°5高級珠寶系列及J12和PREMIÈRE腕表等令人愛不釋手的經典設計，採用品牌獨門的BEIGE米色金、黃金、玫瑰金或白金結合璀璨鑽石，讓每一天都如夢似幻。裝飾菱格紋圖騰（Matelassé）的COCO CRUSH系列，以K金或搭配鑽石鑲嵌的各式寬、窄版戒指、手環及耳環與耳扣，樣貌豐富；轉化香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」而誕生的N°5系列，以摩登手法將好運變為永恆。

《Bouton de Camélia》則是將最具代表性的山茶花以K金和鑽石呈現，展現不同柔美風格；個性休閒的J12腕表和品牌首度踏入製表領域時推出的PREMIÈRE腕表，無疑是香奈兒顛覆傳統製表的經典傑作，如今兩款傳世經典都隨著時代美學全新演繹，J12更換上了品牌自製的全新機械機芯，體現內外皆美的無盡魅力。

（由上至下）COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，19萬6,000元；ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，33萬1,000元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，19萬6,000元；ETERNAL N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，33萬1,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL°5戒指，18K BEIGE米色金，鑲嵌1顆重約0.35克拉經GIA認證明亮式切割主鑽、30顆鑽石總重約0.67克拉，48萬6,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL°5戒指，18K BEIGE米色金，鑲嵌1顆重約0.35克拉經GIA認證明亮式切割主鑽、30顆鑽石總重約0.67克拉，48萬6,000元。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE腕表原創款，18K黃金鍍精鋼表殼配皮革穿鍊表帶，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
PREMIÈRE腕表原創款，18K黃金鍍精鋼表殼配皮革穿鍊表帶，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH窄版戒指，18K白金，55,000元；COCO CRUSH窄版戒指，18K Beige米色金，53,000元；COCO CRUSH窄版戒指，18K BEIGE米色金鑲嵌18顆總重約0.37克拉鑽石，13萬2,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH窄版戒指，18K白金，55,000元；COCO CRUSH窄版戒指，18K Beige米色金，53,000元；COCO CRUSH窄版戒指，18K BEIGE米色金鑲嵌18顆總重約0.37克拉鑽石，13萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，50萬6,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，50萬6,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON DE CAMÉLIA戒指，18K白金鑲嵌35顆鑽石總重約0.39克拉，21萬9,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON DE CAMÉLIA戒指，18K白金鑲嵌35顆鑽石總重約0.39克拉，21萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金，96,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金，96,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，58,000元；COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，80,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，58,000元；COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，80,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬5,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬5,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 鑽石 品牌

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