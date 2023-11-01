全家便利商店「國際巧克力大賞」推18國近75款巧克力！抽抽樂最低享任兩件1折起

天氣逐漸轉涼，讓人更加想念巧克力的濃郁口感，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」活動，集結18個國家、近75款巧克力，包括「含餡型」及「口感系」巧克力，還有高%數可可濃度的「大人味」巧克力、有著繽紛色彩的「夢幻系」巧克力，滿足消費者自我療癒及甜蜜送禮的需求，並同步於線上線下推出「巧克力抽抽樂」活動，最低可享指定巧克力任兩件1折起。

全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」活動，其中「含餡型」巧克力系列首推便利商店獨家、來自義大利皇家巧克力品牌－萊卡的可可／榛果穀物醬夾心巧克力蛋，可愛的恐龍蛋造型內包覆著可可穀物脆粒及香濃巧克力；杜拜必買伴手禮「Dara花生椰棗牛奶可可」將中東特產椰棗與花生混合出獨特餡料，再以牛奶可可包覆，獨特餡料讓滋味更升級。

「口感系」巧克力首推在日本受到許多人喜愛的鈴木榮光堂板狀巧克力，此次共有4種口味，包含濃郁巧克力包裹蘋果的蘋果夾心巧克力、有著柑橘顆粒創造清爽風味的柑橘板狀巧克力、使用草莓果乾帶出酸甜好滋味的草莓夾心板狀巧克力、濃郁巧克力伴隨薄荷舒爽涼感的脆餅夾心薄荷可可片，每款皆是便利商店獨家。

「大人味」巧克力推薦有著高可可濃度、來自立陶宛的TAITAU 99%黑巧克力，共分成條狀跟片裝兩款包裝；瑞士巧克力品牌赫蒂分別有95%黑巧克力及85%純黑巧克力，前者使用號稱黃金可可的西非可可豆製成，具有歐洲素食認證標章，後者則以小包裝設計，方便隨身攜帶享用。同時也推出色彩繽紛的「夢幻感」巧克力，推薦韓國進口的迷你繽紛可可球及葵花籽可可球，前者有著可愛多彩的外型，加上酥脆的口感真的吸睛又好吃；後者則是將香脆葵花子裹上絲滑巧克力，顛覆大眾對巧克力的想像。

全家便利商店即日起至11月28日於推出巧克力抽抽樂活動，活動期間於全家便利商店店舖購買兩件指定巧克力商品即可參加抽抽樂，最低可享任兩件1折優惠，另有任兩件5折、79折、88折等優惠；線上則有巧克力輪盤活動，全家便利商店會員每日有2次機會，可於會員App中參加抽獎，有機會抽中指定巧克力商品任兩件1折起優惠，以及指定品牌的巧克力折價券。