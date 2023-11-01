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好輕、耐操、高科技！陶瓷表四選 輕盈且強悍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在夜光或低光源下顯現的CORUM塗鴉噴漆字樣，展現出街頭般的叛逆不羈。圖／CORUM提供
在夜光或低光源下顯現的CORUM塗鴉噴漆字樣，展現出街頭般的叛逆不羈。圖／CORUM提供

輕盈不必和脆弱劃上等號，輕盈也可以是輕快、強悍而高科技的，一如近日高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出新款海馬Planet Ocean Dark Grey腕表，大規模運用氮化矽陶瓷於表款設計，像人生征途或潛水時的可靠夥伴，隨時出發。

新款的Planet Ocean Dark Grey腕表表殼是以氮化矽陶瓷（Si3N4）所形塑，45.5毫米的表殼內，擁有磨砂質感的面盤並搭配橘紅色的Seamaster、GMT與防水600m字樣，因而和深灰色的整體對比出明亮與力量感。動力的來源：8906 Ti自動上鍊機芯則獲得瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的「大師天文台認證」，並比一般的「瑞士天文台認證」（COSC）在精確、防磁、穩定度，有更為優異的表現。黑色陶瓷化的五級鈦金屬主機板與橋板則可在透明底蓋中欣賞，黑到「芯」裡，卻有種令人安心的信賴感。

雷達（RADO）的庫克船長（Captain Cook）系列卡梅隆諾里限量表，則是與網球明星Cameron Norrie聯名，並使用綠色陶瓷表圈、漸層的綠色面盤，因此讓表圈耐刮、不易磨損；面盤內側的四個圓點位置也巧妙呼應了網球的15、30、40的計分制，如果留心網球賽事的人，想必將露出會心一笑。表款並具備300米防水性能，全球限量823只，因為這位世界最高排名第八的英國球星，生日正是8月23日。

Bell & Ross新款的BR 03-92 Diver Tara腕表則將主題聚焦於潛水，並與來自法國的TARA海洋公益基金會合作聯名，鮮明的橘色是海洋、甲板上的常見色，這回並在42毫米的藍色霧面陶瓷表殼的分鐘倒數表圈上現身，全球限量999只、防水性能也達300米。

崑崙（CORUM）的海軍上將陶瓷款則有黑、白兩種顏色，其中黑色款將在低光源或夜間環境中，赫然顯現出面盤中斜向、噴漆塗鴉字體的綠色CORUM字樣，透過十二邊形、輕盈但強悍的陶瓷表殼，展現出搶眼的街頭叛逆風格。自動上鍊的CO 395機械機芯將帶來時間、日期顯示功能，全球限量50只，物以稀為貴。

雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）系列卡梅隆諾里限量表，自動上鍊機芯、時間與日期顯示，300米防水性能，價格店洽。圖／RADO提供
雷達（RADO）庫克船長（Captain Cook）系列卡梅隆諾里限量表，自動上鍊機芯、時間與日期顯示，300米防水性能，價格店洽。圖／RADO提供
Bell & Ross，BR 03-92 Diver Tara腕表，陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示、防水300米、限量999只，18萬5,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross，BR 03-92 Diver Tara腕表，陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示、防水300米、限量999只，18萬5,000元。圖／Bell & Ross提供
使用藍色陶瓷表殼、藍色橡膠表帶的BR 03-92 Diver Tara腕表，是Bell & Ross與法國TARA海洋公益基金會聯名，企圖持續提醒公眾對海洋、環保的關心。圖／Bell & Ross提供
使用藍色陶瓷表殼、藍色橡膠表帶的BR 03-92 Diver Tara腕表，是Bell & Ross與法國TARA海洋公益基金會聯名，企圖持續提醒公眾對海洋、環保的關心。圖／Bell & Ross提供
歐米茄（OMEGA）海馬Planet Ocean Dark Grey腕表，73萬5,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）海馬Planet Ocean Dark Grey腕表，73萬5,000元。圖／OMEGA提供
黝灰的質地比對上橘紅色的字樣與指針塗飾，因而營造出力量感與明快的複合感受。圖／OMEGA提供
黝灰的質地比對上橘紅色的字樣與指針塗飾，因而營造出力量感與明快的複合感受。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）推出新款Planet Ocean Dark Grey腕表，輕盈、強悍、黝灰，非一般強悍。圖／OMEGA提供（合成圖）
歐米茄（OMEGA）推出新款Planet Ocean Dark Grey腕表，輕盈、強悍、黝灰，非一般強悍。圖／OMEGA提供（合成圖）
崑崙（CORUM）海軍上將陶瓷款的陶瓷是由氧化鋁 (Al2O3) 和氧化鋯 (ZrO2) 組成，較精鋼的份量輕盈約20-25%，並具耐刮與抗氧化等特色，全球限量50只，53萬元。圖／CORUM提供
崑崙（CORUM）海軍上將陶瓷款的陶瓷是由氧化鋁 (Al2O3) 和氧化鋯 (ZrO2) 組成，較精鋼的份量輕盈約20-25%，並具耐刮與抗氧化等特色，全球限量50只，53萬元。圖／CORUM提供

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