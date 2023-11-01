好輕、耐操、高科技！陶瓷表四選 輕盈且強悍

輕盈不必和脆弱劃上等號，輕盈也可以是輕快、強悍而高科技的，一如近日高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出新款海馬Planet Ocean Dark Grey腕表，大規模運用氮化矽陶瓷於表款設計，像人生征途或潛水時的可靠夥伴，隨時出發。

新款的Planet Ocean Dark Grey腕表表殼是以氮化矽陶瓷（Si3N4）所形塑，45.5毫米的表殼內，擁有磨砂質感的面盤並搭配橘紅色的Seamaster、GMT與防水600m字樣，因而和深灰色的整體對比出明亮與力量感。動力的來源：8906 Ti自動上鍊機芯則獲得瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的「大師天文台認證」，並比一般的「瑞士天文台認證」（COSC）在精確、防磁、穩定度，有更為優異的表現。黑色陶瓷化的五級鈦金屬主機板與橋板則可在透明底蓋中欣賞，黑到「芯」裡，卻有種令人安心的信賴感。

雷達（RADO）的庫克船長（Captain Cook）系列卡梅隆諾里限量表，則是與網球明星Cameron Norrie聯名，並使用綠色陶瓷表圈、漸層的綠色面盤，因此讓表圈耐刮、不易磨損；面盤內側的四個圓點位置也巧妙呼應了網球的15、30、40的計分制，如果留心網球賽事的人，想必將露出會心一笑。表款並具備300米防水性能，全球限量823只，因為這位世界最高排名第八的英國球星，生日正是8月23日。

Bell & Ross新款的BR 03-92 Diver Tara腕表則將主題聚焦於潛水，並與來自法國的TARA海洋公益基金會合作聯名，鮮明的橘色是海洋、甲板上的常見色，這回並在42毫米的藍色霧面陶瓷表殼的分鐘倒數表圈上現身，全球限量999只、防水性能也達300米。