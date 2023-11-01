蘋果發表會功臣是它！ iPhone 15 Pro Max獨挑拍攝大梁

昨天早上的「Scary Fast 來勢迅猛」特別活動發表了搭載M3晶片家族的全新MacBook Pro和搭載M3的24吋iMac，如果你有仔細將發表會影片看完，最後出現的一句話肯定會讓你眼睛一亮，原來，活動中的所有演講者、地點和無人機鏡頭竟然全部都是使用iPhone 15 Pro Max拍攝、以Mac剪輯完成。

這時候你可能會想「怎麼跟我手上的iPhone 15 Pro Ｍax拍起來差這麼多？」想要拍出一部精彩無冷場的發表會影片當然不是只有靠裝置，這次還特別邀請曾參與製作《捍衛戰士：獨行俠》和《魔鬼終結者：黑暗宿命》的Jon Carr，以及曾參與製作《變形金剛3》、《阿凡達》和《鋼鐵人2》的Jeff Wozniak來擔任顧問，並由《Jim: The James Foley Story》和《Living with Lincoln》等獲獎作品的知名紀錄片導演Brian Oakes執導。

Oakes表示：「能用如此小巧便攜的裝置拍攝出媲美2萬美元大型攝影機的品質，真是令人驚豔。」Carr也補充：「專業導演拿到這台裝置，不需要換設備，也不需要改變他們習慣做事的方法，這真的很了不起。」

團隊使用多台iPhone 15 Pro Max裝置拍攝片段，並搭配使用Beastgrip配件，包括提籠和支架，甚至連空拍機拍攝的影片也都是使用iPhone 15 Pro Max來完成。同時運用iPhone 15 Pro、《Blackmagic Camera》App和Tentacle Sync的整合功能，展現蘋果生態系的實力。Tentacle Sync透過藍牙連接，能驅動時間碼，使片場的Mac和預覽螢幕等所有裝置在整個製作過程中達到同步，也讓後期製作流程變得更流暢順利。

這次發表會特別選在夜間拍攝，直接展現iPhone 15 Pro Max在低光源下的影片效能進化，拍攝出的影片，也讓創意人員能夠透過Apple Log編碼以高達4K60 fps的ProRes格式拍攝並存入外接硬碟，進而保留更多細節，以便進行後製色彩分級。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max也是全球首款支援學院色彩編碼系統ACES的智慧型手機，該系統是色彩工作流程的全球標準。