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行走的生態系 夏姿陳24春夏「蜃縷」系列空靈登「陸」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
夏姿陳（SHIATZY CHEN）2024春夏「蜃縷Mirage」系列，將神話中的絕景，以工藝之手詩意擬現。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳（SHIATZY CHEN）2024春夏「蜃縷Mirage」系列，將神話中的絕景，以工藝之手詩意擬現。圖／SHIATZY CHEN提供

時尚設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日將先前曾在巴黎發表首秀的2024春夏「蜃縷Mirage」系列，於台北舉辦了實體新款預覽會。本次特展是與CHA CHA THÉ Cuisiune、勤美璞真城仰合作，於現場展出合計31套男女裝、與15套漢麻系列，將幻夢神話中的絕景，以工藝之手、詩意擬現。

2024由於正是傳統東方生肖的龍年，SHIATZY CHEN遂以「海市蜃樓」為靈感、結合神話中的龍，創造出「蜃縷Mirage」系列，更將海底生物中的海草、貝殼、流動的海葵、海潮生動意念，轉化為衣物的各種設計樣態。男裝西裝面料與女裝白色上的細小玉石塊，是由工匠經搜集打磨後，細心縫製在垂直或水平的線性方向，一如海底散落的細砂。流蘇的領飾、女裝短版外套上綿密拼接的白色珠管，以及抽鬚或不收邊設計，則似海底的小花隨洋流的緩慢擺盪，柔美也令人心生靜謐。

海底除了各式靈動一瞬，生物的反光、又或光線的流轉則蛻變為金箔質感的手拿包與休閒鞋，都會感中帶著些許科幻前衛。SHIATZY CHEN本季並與法國藝術家Daniela Busarello合作，將其插畫運用於開版印花圖騰，無論是女裝的連身褲、男裝白色帶飄逸流動感的寬鬆襯衫與長褲，皆以奇幻的動植物、煥發出西式版畫的神話氛圍。

同場加映的則有本季的15套漢麻系列，悉數以白色為底，再加上青花瓷中的胭脂桃與青花藍為輔色，SHIATZY CHEN經典的刺繡手法則於衣物上巧妙點綴以珊瑚、海馬等生物，並混合運用東西方剪裁與不對稱的不規則結構。值得一提的是，「蜃縷Mirage」的「縷」是由海市蜃樓的「樓」轉化而來。樓宇是建築的形式，而衣縷則是服裝，或也可由此聯想：當人將衣物穿戴上身後自成一方行走的生態建築，也似海底的子民悄悄登上陸地，柔美飄逸、輕快且靈動。

不收邊、不規則的半透雪紡紗，帶出海底的隨波蕩漾，小秀性感；上衣，33,800元，裙子，27,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
不收邊、不規則的半透雪紡紗，帶出海底的隨波蕩漾，小秀性感；上衣，33,800元，裙子，27,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
似海草飄蕩但堅硬陽剛的金屬光澤耳環、項鍊、腰鍊、戒指、耳環，是SHIATZY CHEN的2024春夏重點單品系列。圖／SHIATZY CHEN提供
似海草飄蕩但堅硬陽剛的金屬光澤耳環、項鍊、腰鍊、戒指、耳環，是SHIATZY CHEN的2024春夏重點單品系列。圖／SHIATZY CHEN提供
以多色絲線刺繡的長板立領外套，透過海草、珊瑚、海馬等生物，將海底的奇幻生態系於陸地空靈再現，60,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
以多色絲線刺繡的長板立領外套，透過海草、珊瑚、海馬等生物，將海底的奇幻生態系於陸地空靈再現，60,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
紫黑粉白的抽鬚不規則削肩連身洋裝，像海底光影的電光一瞬，領口並裝飾拼接經打磨修飾的玉石和母貝，57,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
紫黑粉白的抽鬚不規則削肩連身洋裝，像海底光影的電光一瞬，領口並裝飾拼接經打磨修飾的玉石和母貝，57,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
以多色絲線刺繡的海草、珊瑚、海馬，將海底的奇幻生態系，於陸地空靈再現。圖／SHIATZY CHEN提供
以多色絲線刺繡的海草、珊瑚、海馬，將海底的奇幻生態系，於陸地空靈再現。圖／SHIATZY CHEN提供
搭配漢麻系列的15套設計，另有白色休閒皮鞋、白色手提旅行包，適合一趟短天數的國內小旅行。記者釋俊哲／攝影
搭配漢麻系列的15套設計，另有白色休閒皮鞋、白色手提旅行包，適合一趟短天數的國內小旅行。記者釋俊哲／攝影
大型的刺繡手提包同樣契合本季海洋主題，更是小旅行的風格收納伴手。圖／SHIATZY CHEN提供
大型的刺繡手提包同樣契合本季海洋主題，更是小旅行的風格收納伴手。圖／SHIATZY CHEN提供
本季的15套漢麻系列，是以白色為主，巧妙以刺繡點綴上海洋生物，同時混合東西方剪裁與不對稱的個性結構。圖／SHIATZY CHEN提供
本季的15套漢麻系列，是以白色為主，巧妙以刺繡點綴上海洋生物，同時混合東西方剪裁與不對稱的個性結構。圖／SHIATZY CHEN提供
使用輕盈鴕鳥毛的「花朵」，在衣物表面「開」出一朵又一朵的海底唯美。圖／SHIATZY CHEN提供
使用輕盈鴕鳥毛的「花朵」，在衣物表面「開」出一朵又一朵的海底唯美。圖／SHIATZY CHEN提供

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