行走的生態系 夏姿陳24春夏「蜃縷」系列空靈登「陸」

時尚設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日將先前曾在巴黎發表首秀的2024春夏「蜃縷Mirage」系列，於台北舉辦了實體新款預覽會。本次特展是與CHA CHA THÉ Cuisiune、勤美璞真城仰合作，於現場展出合計31套男女裝、與15套漢麻系列，將幻夢神話中的絕景，以工藝之手、詩意擬現。

2024由於正是傳統東方生肖的龍年，SHIATZY CHEN遂以「海市蜃樓」為靈感、結合神話中的龍，創造出「蜃縷Mirage」系列，更將海底生物中的海草、貝殼、流動的海葵、海潮生動意念，轉化為衣物的各種設計樣態。男裝西裝面料與女裝白色上的細小玉石塊，是由工匠經搜集打磨後，細心縫製在垂直或水平的線性方向，一如海底散落的細砂。流蘇的領飾、女裝短版外套上綿密拼接的白色珠管，以及抽鬚或不收邊設計，則似海底的小花隨洋流的緩慢擺盪，柔美也令人心生靜謐。

海底除了各式靈動一瞬，生物的反光、又或光線的流轉則蛻變為金箔質感的手拿包與休閒鞋，都會感中帶著些許科幻前衛。SHIATZY CHEN本季並與法國藝術家Daniela Busarello合作，將其插畫運用於開版印花圖騰，無論是女裝的連身褲、男裝白色帶飄逸流動感的寬鬆襯衫與長褲，皆以奇幻的動植物、煥發出西式版畫的神話氛圍。